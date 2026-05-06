Η διαδικασία εγγραφής

Η πλατφόρμα βρίσκεται στη διεύθυνση ntantades.gov.gr και σε αυτή τη φάση αφορά αποκλειστικά την καταχώριση νέων ενδιαφερομένων στο σχετικό μητρώο.

Το πρόγραμμα, που εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής στήριξης της οικογένειας, δίνει τη δυνατότητα σε γονείς να εξασφαλίσουν οργανωμένη και πιστοποιημένη φροντίδα για βρέφη και μικρά παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, μέσα σε ένα πιο ευέλικτο μοντέλο κατ’ οίκον φύλαξης.

Στο δίκτυο επιμελητών μπορούν να ενταχθούν όχι μόνο επαγγελματίες του χώρου, αλλά και άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες, γιαγιάδες αλλά και φοιτητές ή φοιτήτριες, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Κάθε επιμελητής έχει τη δυνατότητα να αναλαμβάνει έως και τρία παιδιά, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα αλλαγής φροντιστή από την πλευρά των γονέων, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Η φιλοσοφία του προγράμματος βασίζεται στη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου και προσβάσιμου συστήματος παιδικής φροντίδας, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο πλαίσιο ασφάλειας και πιστοποίησης των επιμελητών. Η εγγραφή στο μητρώο προϋποθέτει καθαρό ποινικό μητρώο, πλήρη πιστοποιητικά υγείας, καθώς και συμμετοχή σε υποχρεωτική διαδικτυακή εκπαίδευση διάρκειας τριών ωρών που παρέχεται από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Τα ποσά

Επιπλέον, απαιτείται παρακολούθηση μαθημάτων πρώτων βοηθειών από πιστοποιημένους φορείς όπως το ΕΚΑΒ ή ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ώστε να διασφαλίζεται η κατάλληλη αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

Το πρόγραμμα συνοδεύεται και από οικονομική ενίσχυση για τις οικογένειες. Η επιδότηση διαμορφώνεται στα 500 ευρώ μηνιαίως για γονείς πλήρους απασχόλησης και στα 300 ευρώ για γονείς μερικής απασχόλησης ή για όσους βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας.

Τα εισοδηματικά κριτήρια διαφοροποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, ξεκινώντας από τις 24.000 ευρώ για ένα παιδί και φτάνοντας έως τις 27.000 ευρώ για δύο, ενώ για πολύτεκνες οικογένειες δεν εφαρμόζονται περιορισμοί.

Στο πρόγραμμα εντάσσεται και η δυνατότητα συμμετοχής συνταξιούχων ως επιμελητών, χωρίς καμία επίπτωση στη σύνταξή τους, αξιοποιώντας έτσι την εμπειρία και τη διαθεσιμότητά τους στην υποστήριξη της οικογενειακής φροντίδας.