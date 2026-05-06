Παρά τις αλλεπάλληλες προκλήσεις -από την πανδημία έως τις γεωπολιτικές εξελίξεις- η Ελλάδα παραμένει ένας από τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς παγκοσμίως, με τη φήμη και την ελκυστικότητά της να υπερτερούν σημαντικά έναντι των βασικών ανταγωνιστών της.

Η Νέα Πραγματικότητα στον Τουρισμό

Σήμερα, το τοπίο αλλάζει ριζικά. Οι σύγχρονοι ταξιδιώτες αναζητούν πλέον εμπειρίες που ξεπερνούν το παραδοσιακό μοντέλο “ήλιος και θάλασσα” δίνοντας έμφαση στη αυθεντικότητα, την ποιότητα και τη βιωσιμότητα . Οι νέες τάσεις που διαμορφώνουν τον κλάδο περιλαμβάνουν:

Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Η εκτεταμένη χρήση smartphones οι ανέπαφες συναλλαγές και οι ψηφιακές πλατφόρμες δημιουργούν νέα επιχειρηματικά μοντέλα και απαιτούν τεχνολογική ετοιμότητα.

Πράσινη Μετάβαση: Η βιωσιμότητα αποτελεί πλέον αναγκαιότητα και όχι επιλογή για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του τουριστικού προϊόντος.

Αλλαγή Συμπεριφοράς: Στροφή προς τον τουρισμό εμπειρίας, τον εθελοντισμό και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Δημογραφικές και εργασιακές Προσαρμογές: Η γήρανση του πληθυσμού και η άνοδος της εξ αποστάσεως εργασίας (digital nomads) δημιουργούν νέες ανάγκες φιλοξενίας και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Visa, η τουριστική δαπάνη στην Ελλάδα παρουσιάζει δυναμική πορεία, με τις ηλεκτρονικές πληρωμές να κυριαρχούν. Οι επισκέπτες δαπανούν πλέον περισσότερα σε υπηρεσίες που προσφέρουν ποιότητα και αυθεντικότητα, ενισχύοντας την ανάγκη των επιχειρήσεων για σύγχρονα εργαλεία πληρωμών, ψηφιακή παρουσία και αποτελεσματική διαχείριση ρευστότητας.

Πειραιώς Tourism 360°: Μια Ολοκληρωμένη Λύση

Ανταποκρινόμενη στις εξελισσόμενες ανάγκες των 17.000 και πλέον επιχειρήσεων-μελών της, η Πειραιώς προσφέρει το πακέτο Tourism 360° . Πρόκειται για ένα σύνολο εξειδικευμένων λύσεων που καλύπτει κάθε πτυχή της τουριστικής επιχειρηματικότητας:

Καθημερινές Συναλλαγές & Ρευστότητα: Διευκόλυνση της καθημερινής λειτουργία με προνομιακές τιμολογήσεις.

Ανάπτυξη & Πράσινη Αναβάθμιση: Στήριξη επενδύσεων που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη με ανταγωνιστικούς όρους χρηματοδότησης.

Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας: παροχή εργαλείων που βοηθούν τις επιχειρήσεις να ξεχωρίσουν στη διεθνή αγορά.

Εξασφάλιση: Ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις για τη διαχείριση κινδύνων

Αποκλειστικά Προνόμια για τα Μέλη

Η ένταξη στο Πειραιώς Tourism 360° συνοδεύεται από σημαντικά οικονομικά οφέλη:

Ενίσχυση της ρευστότητας της επιχείρησής μέσω του Πειραιώς Επιχειρείν Ανοιχτό POS, με επιτόκιο από 5,90%

50% έκπτωση στα έξοδα εξέτασης αιτημάτων χρηματοδότησης τακτής λήξης.

Χρέωση €1 ανά εισερχόμενο έμβασμα STP.

Άμεση πληρωμή των συναλλαγών του epay POS (1) , την επόμενη ημέρα με το AllWeekPay συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακων και αργιών ή ακόμη και την επόμενη ώρα με το NowPay

Δωρεάν μισθοδοσία για το προσωπικό της επιχείρησης.

Δωρεάν συνδρομή για τον 1ο χρόνο σε επαγγελματικές και εταιρικές πιστωτικές κάρτες (Piraeus Business Credit, Business Visa).

σε επαγγελματικές και εταιρικές πιστωτικές κάρτες (Piraeus Business Credit, Business Visa). Online χρηματοδότηση, χωρίς καμία επίσκεψη σε κατάστημα, με το business e loan μέσω του Piraeus e banking

Σε έναν κλάδο που εξελίσσεται με ταχύτητα και απαιτεί στρατηγικές αποφάσεις, η επιτυχία της τουριστικής επιχείρησης εξαρτάται από τη δυνατότητά της να προσαρμόζεται, να καινοτομεί και να επενδύει στο μέλλον. Το Πειραιώς Tourism 360° δεν αποτελεί απλώς ένα τραπεζικό πακέτο, αλλά έναν ολοκληρωμένο χρηματοοικονομικό σύμμαχο που στέκεται δίπλα στην τουριστική επιχείρηση σε κάθε στάδιο της αναπτυξιακής της πορείας.

Στόχος του είναι να στηρίξει έμπρακτα την ελληνική τουριστική επιχειρηματικότητα, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη μακροπρόθεσμη αξία της. Γιατί ο τουρισμός του αύριο χρειάζεται σταθερές βάσεις, σύγχρονα εργαλεία και συνεργασίες που βλέπουν μπροστά.

1. Αφορά υπηρεσίες αποδοχής και εκκαθάρισης πληρωμών σε φυσικά ή ηλεκτρονικά καταστήματα μέσω καρτών (epay POS, epay eCommerce) σε συνεργασία με τη EURONET MERCHANT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (“epay”). Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.