Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο όμιλος κατέγραψε κύκλο εργασιών 15 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μεταβολή -1,6% σε δημοσιευμένα μεγέθη και αύξηση 2,8% σε όρους τοπικών νομισμάτων. Παρά τις πιέσεις από την υποτονική πορεία της αγοράς ακινήτων και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, η εταιρεία κατάφερε να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της και να διατηρήσει ισχυρή παρουσία στις διεθνείς αγορές.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της BSH, Dr. Matthias Metz, το 2025 αποτέλεσε χρονιά σημαντικών αποφάσεων για τον όμιλο, με έμφαση στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και περαιτέρω ανάπτυξη.

Θετική ήταν η εικόνα και στην ελληνική αγορά, όπου η BSH Οικιακές Συσκευές κατέγραψε κύκλο εργασιών περίπου 178 εκατ. ευρώ, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία. Καθοριστική συμβολή είχαν οι κατηγορίες Μαγειρέματος, καθώς και τα καταναλωτικά προϊόντα, όπως οι σκούπες και οι μικρές συσκευές κουζίνας, ενώ σταθερή παρέμεινε η πορεία της κατηγορίας Φροντίδας Ρούχων.

Ο CEO της BSH Οικιακές Συσκευές, Γιάννης Γρατσώνης, τόνισε ότι η στρατηγική της εταιρείας επικεντρώνεται στη δημιουργία λύσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας, επενδύοντας διαρκώς στην τεχνολογία και την καινοτομία.

Από την πλευρά του, ο CFO της εταιρείας, Γιώργος Φενδάκης, σημείωσε ότι η σταθερή πορεία του 2025 επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της συνετής διαχείρισης και των στοχευμένων επενδύσεων που υλοποιεί ο όμιλος.

Σε διεθνές επίπεδο, η BSH επένδυσε 847 εκατ. ευρώ στην Έρευνα και Ανάπτυξη, ποσό που αντιστοιχεί στο 5,6% του κύκλου εργασιών της. Παράλληλα, οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε 463 εκατ. ευρώ, με έμφαση στην ψηφιοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη, την ασφάλεια συστημάτων και τη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη.

Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε «έξυπνες» και προσωποποιημένες λύσεις, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και τη συνδεσιμότητα, με στόχο οι οικιακές συσκευές να εξελιχθούν σε ουσιαστικούς συμμάχους της καθημερινής ζωής.