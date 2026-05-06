Αναλυτικά όσα έγραψε ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ:

«Διάβασα με έκπληξη ότι αντίπαλος μας αύριο Βαλένθια ταξίδεψε έχοντας στην αποστολή της ιδιωτική ασφάλεια περιφρούρησης.

Μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό διότι τα τελευταία χρόνια το γήπεδο μας έχει φάει τα λιγότερα πρόστιμα αν δεν κάνω λάθος από κάθε άλλη ομάδα.

Έχουν δημιουργήσει οι φίλαθλοι μας μια ατμόσφαιρα όπου βλέπουμε οικογένειες και μικρά παιδιά να έρχονται να απολαμβάνουν εντός και εκτός γηπέδου θέαμα και υπηρεσίες που όμοιες τους δεν υπάρχουν πουθενά στην Ευρώπη.

Αυτό είναι αποτέλεσμα του αμοιβαίου σεβασμού όλων των μελών της οικογένειας που λέγεται ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ ΜΟΝΟ ΚΟΥΠΕΣ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕΒΕΣΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΑΛΟ Ο,ΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ.

Είμαι βέβαιος ότι η Βαλένθια θα έρθει να παλέψει για την νίκη εντός των τεσσάρων γραμμών.

Είμαι ο πρώτος που θεωρώ λανθασμένη την κίνηση των μελών της Βαλένθια στο τέλος του αγώνα που έφερε την σειρά στο 0-2, απέναντι στους φιλάθλους μας, στους αθλητές μας αλλά και σε εμένα… Αλλά γι’ αυτό είναι η Βαλένθια και εμείς ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.

Συνήθως σας παρακαλώ αλλά αυτή τη φορά θα μου επιτρέψετε να απαιτήσω κόσμια συμπεριφορά από όλους… Από τους οργανωμένους που έχουν δείξει ότι μπορούν να κάνουν το ΟΑΚΑ την πιο τρομακτική από φωνή έδρα στην Ευρώπη μέχρι τους ανθρώπους στα court side που ζουν την ένταση του αγώνα στο ένα μέτρο… Ειδικά αυτούς!

Πάμε για να νικήσουμε και να τελειώνουμε με την σειρά αλλά ό,τι και να γίνει δεν μπαίνουμε στο τέλος μέσα και δεδομένα σεβόμαστε κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται αύριο… Από τους αθλητές, τους διαιτητές μέχρι ακόμα και τον οποίο ακραίο προβοκάτορα.

PANATHINAIKOS ONE TEAM ONE FAMILY».