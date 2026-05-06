Η επίσκεψη, από τις 6 έως τις 12 Ιουνίου, θα ξεκινήσει από τη Μαδρίτη, όπου ο Λέων θα έχει συναντήσεις με την κυβέρνηση, το κοινοβούλιο και τον βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ και τη βασίλισσα Λετίθια. Θα προεδρεύσει επίσης σε αγρυπνία προσευχής με νέους, που θα θυμίσει την τελευταία επίσκεψη πάπα στην Ισπανία: το 2011, όταν η Μαδρίτη φιλοξένησε την Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας με τον Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ΄.

Στη Βαρκελώνη, ο Λέων θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 100 ετών από τον θάνατο του Καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί, που σχεδίασε τη Σαγράδα Φαμίλια — την ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο. Θα τελέσει βραδινή λειτουργία στη βασιλική και θα εγκαινιάσει τον Πύργο του Ιησού Χριστού, το εντυπωσιακό κεντρικό στοιχείο που τοποθετήθηκε τον Φεβρουάριο.

Ο πύργος αυτός έφερε τη Σαγράδα Φαμίλια στο μέγιστο ύψος της, τα 172,5 μέτρα, όμως το έργο απέχει ακόμη από την ολοκλήρωσή του. Όταν ο Βενέδικτος επισκέφθηκε τη βασιλική το 2010, την καθαγίασε, ενώ εξακολουθούν να εκκρεμούν ζητήματα, καθώς ο Γκαουντί βρίσκεται στη διαδικασία αγιοποίησης, χωρίς όμως να αναμένεται να ανακηρυχθεί άγιος κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Ο επικεφαλής της Διάσκεψης των Ισπανών Καθολικών Επισκόπων, αρχιεπίσκοπος Λουίς Αργκουέγιο από το Βαγιαδολίδ, υπογράμμισε ότι η ομιλία του Πάπα στο κοινοβούλιο έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι πάπες σπάνια απευθύνονται σε ξένα κοινοβούλια και οι ομιλίες αυτές συχνά θεωρούνται από τις πιο σημαντικές της θητείας τους.

«Πιστεύω ότι είναι μεγάλης σημασίας», δήλωσε, καθώς το κοινοβούλιο «ως έκφραση της εθνικής κυριαρχίας χρειάζεται να αναλογιστεί τι σημαίνει ένα ηθικό και πνευματικό σημείο αναφοράς σε μια εποχή ανανέωσης της δημοκρατικής μας ζωής».

Συνεχίζοντας το έργο του Πάπα Φραγκίσκου

Ο Λέων συνεχίζει σε μεγάλο βαθμό την κατεύθυνση του προκατόχου του, Πάπα Φραγκίσκου, με την επίσκεψή του στις Κανάριες Νήσους — την κύρια πύλη εισόδου μεταναστών από την Αφρική προς την Ισπανία.

Ο Φραγκίσκος είχε θέσει τη στήριξη μεταναστών και προσφύγων στο επίκεντρο της θητείας του, και ο Λέων συνεχίζει ζητώντας αξιοπρεπή μεταχείριση των μεταναστών, ιδίως στις ΗΠΑ. Ο Φραγκίσκος είχε σχεδιάσει να επισκεφθεί τις Κανάριες Νήσους, αν και δεν επισκέφθηκε ποτέ την ηπειρωτική Ισπανία κατά τα 12 χρόνια της παποσύνης του.

Η ισπανική κυβέρνηση του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ υποστηρίζει τη νόμιμη μετανάστευση, σε μια περίοδο που πολλές ευρωπαϊκές χώρες επιδιώκουν τον περιορισμό των αφίξεων και την αύξηση των απελάσεων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πρόγραμμα αμνηστίας που στοχεύει στη νομιμοποίηση περίπου 500.000 μεταναστών που ζουν χωρίς άδεια στη χώρα.

Τα συντηρητικά κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ασκήσει κριτική, ιδιαίτερα το ακροδεξιό Vox, που χαρακτηρίζει τη νομιμοποίηση «επίθεση στην ταυτότητά μας».

Ωστόσο, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το μέτρο έχει ευρεία στήριξη, συμπεριλαμβανομένης της Καθολικής Εκκλησίας και επιχειρηματιών, τονίζοντας ότι η γηράσκουσα Ισπανία χρειάζεται περισσότερους εργαζόμενους για να στηρίξει την οικονομία και το ασφαλιστικό σύστημα.

Σήμερα, περίπου 10 εκατομμύρια κάτοικοι της Ισπανίας έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό — δηλαδή ένας στους πέντε.

Δύο ημέρες στις Κανάριες Νήσους

Ο Πάπας θα συναντήσει οργανώσεις που εργάζονται με μετανάστες στο Λας Πάλμας και την επόμενη ημέρα θα επισκεφθεί κέντρο υποδοχής στην Τενερίφη.

Οι Κανάριες Νήσοι απέχουν περίπου 105 χιλιόμετρα από την Αφρική, αλλά πολλοί μετανάστες κάνουν πολύ μεγαλύτερα και επικίνδυνα ταξίδια για να αποφύγουν τις αρχές.

Τα νησιά αποτελούν εδώ και δεκαετίες βασικό πέρασμα προς την Ευρώπη από τη Δυτική Αφρική και το Μαρόκο. Οι αφίξεις κορυφώθηκαν το 2024 με σχεδόν 47.000 άτομα, ενώ το 2026 έχουν μειωθεί σημαντικά, με περίπου 2.000 αφίξεις τους πρώτους τέσσερις μήνες.

Λίγες εβδομάδες μετά, ο Λέων θα επισκεφθεί και τη Λαμπεντούζα στην Ιταλία — βασικό σημείο εισόδου μεταναστών στην Ευρώπη — στις 4 Ιουλίου, ημέρα που οι ΗΠΑ γιορτάζουν τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας τους.