Ο έμπειρος τεχνικός της ΑΕΚ στάθηκε στη δυσκολία της αναμέτρησης, στη σημασία της συγκέντρωσης στο στόχο της νίκης, αλλά και στη διαχρονική αξία της συνέπειας σε υψηλό επίπεδο, υπογραμμίζοντας παράλληλα την αγάπη του για το άθλημα ως βασικό κίνητρο ενόψει της κρίσιμης ημιτελικής αναμέτρησης.

Αναλυτικά:

«Πιστέψτε με αν ήμασταν back to back πρωταθλητές θα έλεγα ότι είμαστε φαβορί. Είναι δύσκολος ο ρόλος του φαβορί. Η Μάλαγα έχει καλή ομάδα, τρόπαια πίσω της.

Οι προπονητές ποτέ δεν θα πουν ότι οι ομάδες τους είναι τέλειες. Το τρόπαιο είναι ο στόχος για όλους. Όταν είσαι εδώ πρέπει να συγκεντρωθείς στο πώς θα κερδίσεις. Είναι ωραίο να είσαι κοντά στο τρόπαιο (σ.σ. γέλια, για το γεγονός ότι καθόταν δίπλα του).

Παρακολουθώ για χρόνια αυτή την ομάδα (σ.σ. τη Μάλαγα). Πάντα σέβομαι τα κλαμπ που μένουν σε υψηλό επίπεδο για πολλά χρόνια. Θα ήθελα να πιστεύω ότι έχουμε κάνει μερικά βήματα για να έρθουμε πιο κοντά».

Για τη δίψα για να πετύχει: «Είναι αγάπη για το μπάσκετ. Δεν έχω πίεση για να πετύχω, οπότε με κάνει να έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση. Είναι στόχος για κάθε προπονητή ανεξάρτητα από την ηλικία».

Για τους Κουζμίνσκας και Λεκαβίτσιους: «Έχω μεγάλο σεβασμό στους Λιθουανούς παίκτες. Αγαπώ την ιστορία τους για το μπάσκετ. Ο Εχόντας δεν ήταν έτοιμος αυτή τη φορά για να υπογράψει σε εμάς για ιατρικούς λόγους. Τον Λεκαβίτσιους τον ξέραμε. Είναι πολύ εύκολο να συνεργάζεσαι με τέτοιους παίκτες».

Για το ότι απέκλεισε την Μπανταλόνα: «Είναι εμπειρία. Εμείς προσπαθήσαμε να αποφύγουμε ισπανικές ομάδες, επειδή είναι άλλη λίγκα, άλλο στιλ, πολλούς αιφνιδιασμούς. Όσο μπορείς να αποφύγεις ισπανικές ομάδες, έχουν την καλύτερη λίγκα, η σειρά όμως με την Μπανταλόνα θα μας βοηθήσει».

Από την πλευρά των παικτών της ΑΕΚ, μίλησε ο Δημήτρης Φλιώνης, δηλώνοντας:

«Για εμένα και για όλη την ομάδα νιώθουμε πιο έμπειροι αυτή τη χρονιά. Εξελιχθήκαμε ως ομάδα, είμαστε σίγουρα πιο έτοιμοι να διεκδικήσουμε το τρόπαιο. Πραγματικά νιώθω ότι παίζοντας εκτός έδρας σε αυτό το επίπεδο δεν είναι κάτι που σκεφτόμαστε, είναι θέμα ετοιμότητας.

Νιώθω ότι κάθε χρόνο βάζεις νέα πράγματα στο παιχνίδι σου. Είναι σημαντικό να έχεις μία βάση. Ήταν μία δύσκολη σειρά με την Μπανταλόνα.

Αυτό που μας κάνει πιο πεινασμένους και έτοιμους είναι ότι από τον Αύγουστο είχαμε αυτόν τον στόχο στο μυαλό μας και αυτό το όραμα. Είναι κάτι που το πιστεύουμε από την αρχή της χρονιάς. Έχουμε τα μάτια στον στόχο. Θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος».