Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο 23χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε το απόγευμα της 5ης Μαΐου να οδηγεί ηλεκτρικό πατίνι με ταχύτητα 72 χιλιομέτρων την ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο για τα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (Ε.Π.Η.Ο.) είναι 25 χλμ/ώρα. Όπως διαπιστώθηκε, είχε παραβιάσει τον περιοριστή ταχύτητας του οχήματος. Ο 23χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης της διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, που πραγματοποιήθηκε σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο από τις 4 έως τις 5 Μαΐου, για την πρόληψη της οδήγησης ελαφριών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) χωρίς τη χρήση προστατευτικού κράνους.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν 397 έλεγχοι σε οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου του νομού Αττικής, όπου βεβαιώθηκαν 158 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς Ε.Π.Η.Ο..