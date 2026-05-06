Κατά τη διάρκεια τεσσάρων ημερών εντατικής ανάπτυξης, επτά επίλεκτες ομάδες αξιοποίησαν την τεράστια υπολογιστική ισχύ των NVIDIA B200 Tensor Core GPUs για να θέσουν τις βάσεις του μελλοντικού κυρίαρχου AI της Ελλάδας.

Οι Νικητές του Hackathon

Μετά από μια ενδελεχή αξιολόγηση των πειραματικών εφαρμογών (proof-of-concept) που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, οι παρακάτω ομάδες διακρίθηκαν για την καινοτομία και την τεχνική τους αρτιότητα:

Μεγάλο Βραβείο (€10.000): Η ομάδα Miru για την ανάπτυξη εφαρμογής ανάλυσης τεχνικών καράτε με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης.

2η Θέση (NVIDIA DGX Spark AI Supercomputer): Η ομάδα Magenta Pistols για την πρόοδό της στη δημιουργία ενός ψηφιακού βοηθού AI σε πραγματικό χρόνο.

3η Θέση (Unitree Go2 Air Robot): Η ομάδα Tenta Flow για την υλοποίηση ενός λειτουργικού bot για την πλατφόρμα Teams.

«Hugging Face»: Το Open-Source Ντεμπούτο της KIEFER

Η εταιρεία παρουσίασε επίσημα το Hugging Face, το πρώτο πρωτόκολλο ανοιχτού κώδικα που αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου εσωτερικά. Η κίνηση αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης της KIEFER στην ανάπτυξη γόνιμων συνεργασιών και στην ενίσχυση της παγκόσμιας κοινότητας των developers, προωθώντας τη διαφάνεια και την ελεύθερη ανταλλαγή χρήσιμης τεχνογνωσίας.

Sophea K1: Το πρώτο Open-Source Large Language Model της Ελλάδας

Σε μια ιστορική στιγμή για την ελληνική Τεχνητή Νοημοσύνη, η KIEFER ανακοίνωσε τη δημόσια κυκλοφορία του Sophea K1 — ενός Large Language Model (LLM) 28 δισεκατομμυρίων παραμέτρων, σχεδιασμένου ειδικά για την ελληνική γλώσσα.

Προσβασιμότητα: Το μοντέλο είναι πλέον διαθέσιμο στην πλατφόρμα Hugging Face (huggingface.co/KIEFERSA/sophea-k1) υπό την άδεια ανοιχτού κώδικα MIT.

Επιδόσεις: Επιτυγχάνει συνολική ακρίβεια 83,34% στο benchmark GreekMMLU, με κορυφαία αποτελέσματα στις Κοινωνικές Επιστήμες (85,70%), το STEM (82,97%) και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (82,38%).

Οδικός Χάρτης Επόμενης Γενιάς: Η KIEFER επιβεβαίωσε ότι το μοντέλο επόμενης γενιάς – το οποίο αναπτύσσεται σε συνεργασία με την NVIDIA και βασίζεται στην αρχιτεκτονική Nemotron – βρίσκεται ήδη υπό ανάπτυξη και θα τεθεί σε λειτουργία έως τον Σεπτέμβριο του 2026.

Ένας Οδικός Χάρτης για την Τεχνολογική Αυτονομία

Προνομιακή Πρόσβαση στο Πρώτο Sovereign Data Center της Ελλάδας

Σε μία κίνηση που έδωσε σημαντική ώθηση στους συμμετέχοντες, ανακοινώθηκε ότι και οι επτά ομάδες του hackathon (The Mandalorians, Miru, Big O No, Tenkai, MEDΩ, TentaFlow και Magenta Pistols) θα αποκτήσουν προνομιακή πρόσβαση στο πρώτο sovereign AI data center της Ελλάδας.

Λίγα λόγια για τη διοργάνωση

Το KIEFER AI Open Hackathon πραγματοποιήθηκε από τις 27 έως τις 30 Απριλίου 2026. Με επίκεντρο την Αθήνα και δυνατότητα και συμμετοχής εξ αποστάσεως, το event εστίασε στη βελτιστοποίηση (full-stack optimization) κρίσιμων υποδομών data center, συνδυάζοντας την ισχύ των CPU και GPU για την παραγωγή καινοτόμων λύσεων.