Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, μετά την είδηση του θανάτου του Τέρνερ που μεταδόθηκε από το ίδιο το CNN, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον εκλιπόντα δισεκατομμυριούχο «έναν από τους σπουδαιότερους όλων των εποχών», υποστηρίζοντας όμως ότι είχε «προσωπικά καταρρεύσει» όταν εκείνος πούλησε το τηλεοπτικό δίκτυο στην Time Warner, επειδή οι νέοι ιδιοκτήτες «πήραν το “μωρό” του και το κατέστρεψαν», κάνοντάς το «woke και κάτι που δεν είναι πια αυτό που ήταν».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ στράφηκε στους νέους ιδιοκτήτες του CNN, τον δισεκατομμυριούχο Λάρι Έλισον και τον γιο του Ντέιβιντ Έλισον, τους οποίους χαρακτήρισε «υπέροχους ανθρώπους», εκφράζοντας την ελπίδα ότι «θα καταφέρουν να επαναφέρουν το δίκτυο στην παλιά του αξιοπιστία και δόξα».

Αναφερόμενος ξανά στον Τέρνερ, τον αποκάλεσε «μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στην ιστορία της τηλεόρασης» και είπε ότι υπήρξε «φίλος του».

«Όποτε τον χρειαζόμουν, ήταν εκεί, πάντα έτοιμος να παλέψει για έναν καλό σκοπό», πρόσθεσε.

Ο Τεντ Τέρνερ, γεννημένος στο Οχάιο, υπήρξε πρωτοπόρος της καλωδιακής τηλεόρασης τη δεκαετία του 1970 και 1980 και αργότερα αφιέρωσε μεγάλο μέρος της περιουσίας του στην περιβαλλοντική δράση και στον αθλητισμό. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών.

Εκτός από την ίδρυση του CNN το 1980 — του πρώτου 24ωρου ειδησεογραφικού καναλιού — δημιούργησε το μοντέλο των “superstations”, το Turner Broadcasting System και κανάλια όπως τα TNT, Cartoon Network και TBS.

Επίσης αγόρασε την ομάδα μπέιζμπολ Atlanta Braves, ενίσχυσε το επαγγελματικό wrestling μέσω της δημιουργίας του World Championship Wrestling, κέρδισε το America’s Cup στην ιστιοπλοΐα και απέκτησε εκατομμύρια στρέμματα γης για περιβαλλοντική προστασία.

Παντρεύτηκε τρεις φορές, μεταξύ άλλων και την ηθοποιό Τζέιν Φόντα, και ήταν γνωστός για τις αιχμηρές και χωρίς φίλτρο δηλώσεις του, που του χάρισαν το παρατσούκλι «Mouth of the South».

Ο ίδιος είχε πει κάποτε χαρακτηριστικά: «Αν είχα λίγη ταπεινότητα, θα ήμουν τέλειος».