Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός του άνδρα εντοπίστηκε σε φρεάτιο σταθμού πάρκινγκ., έναντι του Ιπποκρατείου νοσοκομείου.
Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, ενώ από τα πρώτα στοιχεία που έχει συλλέξει η ΕΛΑΣ δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας.
Ταυτόχρονα, εκτιμάται πως ο άνδρας ήταν πιθανώς άστεγος.
Έρευνες για την υπόθεση διεξάγουν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας.
