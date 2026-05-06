

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα με σκάφος του Λιμενικού από την Αίγινα στον Πειραιά λόγω της σοβαρότητας, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε. Το κοριτσάκι εμφάνισε δυσκολία στην αναπνοή από την τροφή που στάθηκε στον λαιμό του και προκάλεσε απόφραξη στην αναπνευστική οδό.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 5ης Μαΐου 2026. Περίπου στις 19:40, η μητέρα της ανήλικης μετέφερε εσπευσμένα την 21 μηνών κόρη της στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κρατώντας την στην αγκαλιά της, αναφέροντας πως είχε υποστεί επεισόδιο πνιγμονής έπειτα από κατάποση τσουρεκιού. Το ιατρικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας προχώρησε άμεσα στην εφαρμογή του προβλεπόμενου πρωτοκόλλου για αντιμετώπιση πνιγμονής από φαγητό. Ωστόσο, παρά τις συντονισμένες ενέργειες των γιατρών και των νοσηλευτών, η κατάσταση του παιδιού παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση, με προοδευτική αναπνευστική δυσχέρεια, η οποία στη συνέχεια εξελίχθηκε σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

Τραγωδία στην Αίγινα: Το κοριτσάκι 21 μηνών πνίγηκε από τσουρέκι – Μάχη έδωσαν οι γιατροί

Άμεσα ενημερώθηκε το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ και οργανώθηκε επείγουσα διακομιδή περίπου στις 20:45, με τη συνοδεία γιατρού. Η μεταφορά της μικρής πραγματοποιήθηκε αρχικά με σκάφος του Λιμενικού Σώματος και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προς το εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο». Το παιδί διακομίστηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου περίπου στις 21:40. Εκεί, ομάδα εφημερευόντων ιατρών, αποτελούμενη από Αναισθησιολόγο, Καρδιολόγο και Παιδίατρο, κατέβαλε εντατικές προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), ενώ πραγματοποιήθηκε και διασωλήνωση. Οι προσπάθειες διήρκεσαν περίπου 70 λεπτά, χωρίς όμως να υπάρξει θετική έκβαση. Για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης από την αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.





Το ιατρικό ανακοινωθέν:

«Την 05/05/2026 και περί ώρα 19:40, προσήλθε στο Κέντρο Υγείας Αίγινας μητέρα, κρατώντας στην αγκαλιά της την 21 μηνών κόρη της, με αναφερόμενο επεισόδιο πνιγμονής από κατάποση ξένου σώματος (τσουρέκι). Από το ιατρικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας εφαρμόστηκε άμεσα το προβλεπόμενο πρωτόκολλο αντιμετώπισης πνιγμονής από ξένο σώμα. Παρά τις άμεσες και συντονισμένες ενέργειες, η κατάσταση της ανήλικης επιδεινώθηκε, παρουσιάζοντας προοδευτική αναπνευστική δυσχέρεια και εν συνεχεία καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

Ενημερώθηκε άμεσα το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ και οργανώθηκε επείγουσα διακομιδή περί ώρα 20:45, με τη συνοδεία ιατρού. Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε αρχικά με σκάφος του Λιμενικού Σώματος και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

προς το εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο». Η ανήλικη εισήχθη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών περί ώρα 21:40, όπου

καταβλήθηκαν εντατικές προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και πραγματοποιήθηκε διασωλήνωση από ομάδα εφημερευόντων ιατρών (Αναισθησιολόγο, Καρδιολόγο και Παιδίατρο) επί χρονικό διάστημα 70 λεπτών, χωρίς δυστυχώς θετικό αποτέλεσμα. Για το περιστατικό αναμένεται το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης από την αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.»

Το συλλυπητήριο μήνυμα εποχικών πυροσβεστών

«Ο θάνατος του παιδιού του συναδέλφου μας Εποχικού Πυροσβέστη στην Αίγινα μας έχει συγκλονίσει όλους. Το κοριτσάκι μόλις 20 μηνών έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Τρίτης όταν πνίγηκε ενώ έτρωγε τσουρέκι στο σπίτι του, στην Αίγινα.Οι γιατροί στο Κέντρο Υγείας Αίγινας έκαναν υπεράνθρωπη προσπάθεια για να κρατήσουν το παιδί στη ζωή. Με σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το κοριτσάκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στον Πειραιά. Εκεί ασθενοφόρο περίμενε ήδη, ενώ η αστυνομία βρισκόταν σε πλήρη ετοιμότητα για να εξασφαλίσει την ταχύτερη δυνατή μεταφορά προς το νοσοκομείο Παίδων, δυστυχώς όμως το παιδί δεν τα κατάφερε.Συνάδελφε Δημήτρη, κουράγιο. Είμαστε όλοι δίπλα σου.»