Σύμφωνα με το Λιμενικό, την περασμένη νύχτα και τα ξημερώματα πραγματοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων του Δήμου Φαιστού. Και στις τρεις περιπτώσεις περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε τρεις λέμβους στις οποίες επέβαιναν 142 άτομα, που προωθήθηκαν προς χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο.

Συνολικά, πάντως, μέσα στο τελευταίο 24ωρο υπήρξαν δύο ακόμη περιστατικά αποβίβασης αλλοδαπών. Στο πρώτο περιστατικό, εντοπίστηκαν 83 άτομα που είχαν αποβιβαστεί στον Τσούτσουρο και με λίγες ώρες διαφορά, εντοπίστηκαν 43 άτομα που εντοπίστηκαν στους Καλούς Λιμένες.