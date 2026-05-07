Βασικά σημεία επιδόσεων πρώτου τριμήνου

Καλό ξεκίνημα της χρονιάς με αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις κατά 11,6% σε οργανική βάση1

Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 9,6% σε οργανική βάση, ή περίπου κατά 3,5% μη συνυπολογιζόμενης της επίδρασης των τεσσάρων επιπλέον ημερών πωλήσεων, υποστηριζόμενος από τις ισχυρές μας επιδόσεις. Οι όγκοι πωλήσεων στα ανθρακούχα αναψυκτικά αυξήθηκαν κατά 9,4% και στα ποτά ενέργειας κατά 27,0%. Τα καθαρά έσοδα ανά κιβώτιο αυξήθηκαν κατά 1,8% σε οργανική βάση, ως αποτέλεσμα των στοχευμένων πρωτοβουλιών διαχείρισης αύξησης εσόδων (RGM), παρά την επίπτωση από το μείγμα χωρών. Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 12,0% σε δημοσιευμένη βάση, λόγω της ισχυρής οργανικής αύξησης και του μικρού οφέλους από συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής των αποτελεσμάτων στο νόμισμα αναφοράς του Ομίλου. Αύξηση του μεριδίου αγοράς μας σε αξία κατά 110 μονάδες βάσης στα έτοιμα προς κατανάλωση μη αλκοολούχα αναψυκτικά από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα 2 .



Αύξηση του όγκου πωλήσεων και των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς μας, με ιδιαίτερα καλές επιδόσεις στις αναδυόμενες αγορές

Αναπτυγμένες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,3% σε οργανική βάση, ενώ καταγράφηκαν ανθεκτικές επιδόσεις στους όγκους πωλήσεων και συγκρατημένη αύξηση των εσόδων ανά κιβώτιο, εν μέρει λόγω διαφορετικού χρονισμού.

Αναπτυσσόμενες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 10,3% σε οργανική βάση, λόγω της σημαντικής αύξησης του όγκου πωλήσεων και της αύξησης των εσόδων ανά κιβώτιο.

Αναδυόμενες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 15,0% σε οργανική βάση, κυρίως λόγω της ισχυρής αύξησης του όγκου πωλήσεων, ιδιαίτερα στην Αφρική.

Συνεχιζόμενες επενδύσεις σε όλες τις στρατηγικές προτεραιότητές μας

Υλοποιήθηκαν «Coke and Meals» εκστρατείες σε όλες τις αγορές μας, με ενέργειες και συνεργασίες σχετιζόμενες με τις τοπικές αγορές. Κυκλοφόρησε η ανανεωμένη συσκευασία της Coke Zero Sugar Zero Caffeine σε 16 αγορές. Κυκλοφόρησαν καινοτόμα προϊόντα Monster, συμπεριλαμβανομένου του Viking Berry και μιας γεύσης χωρίς ζάχαρη με τον Valentino Rossi. Σημαντική ανάπτυξη του καφέ στο κανάλι της εκτός σπιτιού κατανάλωσης. Ευρείας βάσης ισχυρή ανάπτυξη στα ποτά για αθλούμενους, καθώς κυκλοφορήσαμε καινοτόμα προϊόντα του Powerade και αξιοποιήσαμε αθλητικές συνεργασίες, όπως οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Ανανεώθηκαν οι δεσμεύσεις και στόχοι βιωσιμότητας με τη δημοσίευση του Mission Refresh.



Παραμένουμε εντός χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Στις 26 Μαρτίου εκδόθηκαν επιτυχώς ομόλογα για την κάλυψη του χρηματικού τιμήματος της εξαγοράς ύψους 1,4 δις ευρώ. Έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα από τις κατά τόπους αρχές ανταγωνισμού, τέσσερις από τις έξι εγκρίσεις που απαιτούνται.



1 Για λεπτομέρειες επί των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ), ανατρέξτε στις ενότητες «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης» και «Ορισμοί και συμφωνίες Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ)».

2 Η περίοδος καλύπτει τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2026, σύμφωνα με τη μεθοδολογία των Nielsen, Circana και HIST, εξαιρουμένης της Ρωσίας.

Ο κ. Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε:

«Ξεκινήσαμε καλά την χρονιά, με αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση κατά 11,6% και συνεχιζόμενη αύξηση των μεριδίων αγοράς, αντικατοπτρίζοντας την υψηλή ποιότητα των αποτελεσμάτων μας παρά τις μακροοικονομικές προκλήσεις. Η ισχυρή υποκείμενη αύξηση του όγκου πωλήσεων ήταν σύμφωνη με τις εκτιμήσεις μας και ενισχύθηκε περαιτέρω με τις επιπλέον ημέρες πωλήσεων της περιόδου. Κάναμε πρόοδο ως προς την υλοποίηση της στρατηγικής μας, επενδύοντας στα προϊόντα 24/7 κατανάλωσης, υλοποιώντας εκστρατείες «Coke and Meals» σε όλες τις αγορές μας και κυκλοφορώντας καινοτόμα προϊόντα Monster και Powerade. Επίσης, συνεχίζουμε να επενδύουμε στις εξειδικευμένες δυνατότητές μας, οι οποίες επέτρεψαν την ισχυρή εξατομικευμένη υλοποίηση της στρατηγικής μας σε όλες τις αγορές.

Η βιωσιμότητα παραμένει στον πυρήνα της στρατηγικής μας και είμαστε ικανοποιημένοι που τα επιτεύγματά μας αναγνωρίστηκαν περαιτέρω, καθώς ανακηρυχθήκαμε για ένατη φορά ως η πιο βιώσιμη εταιρεία ποτών παγκοσμίως στους δείκτες Dow Jones Best-in-Class.

Παρά την αυξημένη αβεβαιότητα του γεωπολιτικού και μακροοικονομικού περιβάλλοντος, παραμένουμε πεπεισμένοι ότι το χαρτοφυλάκιο, οι δυνατότητες και οι άνθρωποί μας, μάς δίνουν τη δυνατότητα να κερδίσουμε στην αγορά και επιβεβαιώνουμε τις χρηματοοικονομικές μας κατευθύνσεις για το 2026. Ευχαριστούμε τις ομάδες μας, τους πελάτες μας, την The Coca-Cola Company και όλους τους συνεργάτες μας για την συνεχή υποστήριξή τους.»

Μεταβολή (%) Καθαρά έσοδα από πωλήσεις Όγκος πωλήσεων Καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο A’ τρίμηνο 2026 με A’ τρίμηνο 2025 σε οργανική βάση 1 σε δημοσιευ-μένη βάση σε οργανική βάση 1 σε δημοσιευ-μένη βάση σε οργανική βάση 1 σε δημοσιευ-μένη βάση Όμιλος 11,6 12,0 9,6 9,7 1,8 2,2 Αναπτυγμένες αγορές 7,3 7,8 6,7 6,8 0,6 1,0 Αναπτυσσόμενες αγορές 10,3 11,2 7,4 7,4 2,7 3,6 Αναδυόμενες αγορές 15,0 15,2 11,2 11,2 3,5 3,6

Επιχειρηματικές προοπτικές

Πετύχαμε ένα καλό ξεκίνημα στη χρονιά, σύμφωνο με τις εκτιμήσεις μας. Παρακολουθούμε στενά το ευρύτερο μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, το οποίο αναμένουμε ότι θα συνεχίσει να εμφανίζει προκλήσεις και να παραμένει απρόβλεπτο. Κατόπιν των ανωτέρω, συνεχίζουμε να έχουμε εμπιστοσύνη στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας 24/7 κατανάλωσης, στις εξειδικευμένες δυνατότητές μας, στους ανθρώπους μας και στις ευκαιρίες ανάπτυξης στις διαφορετικές αγορές μας και επιβεβαιώνουμε τις χρηματοοικονομικές μας κατευθύνσεις για το 2026:

αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση στο μεσοπρόθεσμο εύρος 6% με 7%, και

αύξηση των λειτουργικών κερδών σε οργανική βάση στο εύρος 7% με 10%.

Τεχνική ανάλυση 2026

Ενημερώσαμε την ανάλυση μας για τα χρηματοοικονομικά έξοδα για το 2026, ενώ τα υπόλοιπα μεγέθη της τεχνικής μας ανάλυσης παραμένουν αμετάβλητα.

Συναλλαγματικές ισοτιμίες: Αναμένουμε ότι η αρνητική επίδραση στα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη, από συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής των αποτελεσμάτων στο νόμισμα αναφοράς του Ομίλου, θα ανέλθει στα επίπεδα των €0-30 εκατ. (χωρίς μεταβολή).

Έξοδα αναδιάρθρωσης: Δεν αναμένουμε σημαντικά έξοδα αναδιάρθρωσης (χωρίς μεταβολή).

Φόροι: Αναμένουμε ότι ο συγκρίσιμος πραγματικός φορολογικός συντελεστής θα διαμορφωθεί μεταξύ 26% και 28% (χωρίς μεταβολή).

Χρηματοοικονομικά έξοδα: Αναμένουμε ότι τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα θα ανέλθουν στα επίπεδα των €45-65 εκατ. (αυξημένα απο €25-45 εκατ.). Η ανάλυσή μας περιλαμβάνει πλέον το κόστος των ομολόγων που εκδόθηκαν στις 26 Μαρτίου για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της CCBA.

Αναπτυγμένες αγορές: Ελλάδα

Στην Ελλάδα, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά υψηλό μονοψήφιο ποσοστό. Στα ανθρακούχα αναψυκτικά ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά υψηλό μονοψήφιο ποσοστό, με ισχυρή διψήφια αύξηση στην Coke Zero και στα ανθρακούχα αναψυκτικά για ενήλικες. Τα ποτά ενέργειας σημείωσαν ισχυρή διψήφια αύξηση και ο καφές σημείωσε αύξηση στο μέσο επίπεδο του εύρους 10%-20%. Στα μη ανθρακούχα αναψυκτικά σημειώθηκε μεσαία μονοψήφια αύξηση, κυρίως χάρη στα εμφιαλωμένα νερά, τους χυμούς και τα ποτά για αθλούμενους.

Πρόσκληση διαδικτυακής τηλεδιάσκεψης

Η διοίκηση της Coca-Cola HBC πρόκειται να διοργανώσει τηλεδιάσκεψη για επενδυτές και αναλυτές την Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026 και ώρα Λονδίνου 09:00 π.μ. Για να συμμετάσχετε στην τηλεδιάσκεψη ως ακροατές, συνδεθείτε μέσω της διαδικτυακής μετάδοσης. Αν σκοπεύετε να κάνετε κάποια ερώτηση, κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε και να βρείτε τα στοιχεία τηλεφωνικής κλήσης.

Επόμενη εκδήλωση

7 Ιουλίου 2026 Διαδικτυακό σεμινάριο Bitesize 6 Αυγούστου 2026 Οικονομικά αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2026

Η Coca-Cola HBC είναι Όμιλος παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων και στρατηγικός εταίρος εμφιάλωσης της The Coca-Cola Company. Προσφέρουμε την ευκαιρία για στιγμές που μας αναζωογονούν όλους, δημιουργώντας παράλληλα αξία για τους κοινωνικούς εταίρους μας και υποστηρίζοντας την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Με όραμα να γίνουμε ο κορυφαίος συνεργάτης στα ποτά 24ωρης/7ήμερης κατανάλωσης, προσφέρουμε ποτά για κάθε περίσταση και κάθε στιγμή της ημέρας. Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας για να εξυπηρετήσουμε 760 εκατομμύρια καταναλωτές σε μια εκτεταμένη γεωγραφική περιοχή 29 χωρών. Το χαρτοφυλάκιό μας είναι ένα από τα πιο ισχυρά, τα πιο πλούσια και τα πιο ευέλικτα στη βιομηχανία ποτών και αναψυκτικών, με κορυφαία σήματα στις κατηγορίες των ανθρακούχων αναψυκτικών, των ανθρακούχων αναψυκτικών για ενήλικες, των χυμών, του εμφιαλωμένου νερού, των ποτών για αθλούμενους, των ποτών ενέργειας, του έτοιμου προς κατανάλωση τσαγιού, του καφέ και των premium σημάτων αλκοολούχων ποτών, με τα σνακς ως πρόσθετη επιλογή. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι επωνυμίες Coca-Cola,

Coca-Cola Zero Sugar, Fanta, Sprite, Schweppes, Kinley, Costa Coffee, Caffè Vergnano, Valser, FuzeTea, Powerade, Cappy, Monster Energy, Finlandia Vodka, The Macallan, Jack Daniel’s και Plazma. Προάγουμε ένα ανοικτό περιβάλλον εργασίας χωρίς αποκλεισμούς για τους περισσότερους από 33,500 εργαζομένους μας και πιστεύουμε ότι η μελλοντική ανάπτυξή μας συνδέεται στενά με τη δέσμευσή μας για ένα θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Ο οργανισμός μας κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας βιομηχανίας ποτών σε σημαντικούς δείκτες βιωσιμότητας (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση), συμπεριλαμβάνοντας τους δείκτες Best-in-Class Dow Jones και τους δείκτες CDP, MSCI ESG, FTSE ESG και ISS ESG.

Η Coca-Cola HBC είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου (LSE: CCH) και στο Χρηματιστήριο Euronext Athens (Euronext Athens: EEE). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση

https://www.coca-colahellenic.com/.

Σημείωση για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στο παρόν

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, η παρούσα περιληπτική ενημέρωση, καθώς και τα οικονομικά και λειτουργικά στοιχεία και οι λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο κείμενο αφορούν την Coca-Cola HBC AG και τις θυγατρικές της («Coca-Cola HBC» ή η «Εταιρεία» ή «εμείς» ή ο «Όμιλος»).

Μελλοντικές δηλώσεις

Το παρόν έγγραφο περιέχει δηλώσεις που αφορούν το μέλλον και συνεπάγονται κινδύνους και αβεβαιότητες. Οι δηλώσεις αυτές μπορεί να διατυπώνονται συνήθως, αλλά όχι πάντα, με τη χρήση λέξεων όπως «πιστεύουμε», «προοπτική», «κατευθυντήριες γραμμές», «αναμένουμε», «σκοπεύουμε», «προβλέπουμε», «σχεδιάζουμε», «προσδοκούμε», «στοχεύουμε» και παρεμφερείς εκφράσεις για να χαρακτηρίσουν δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον. Εκτός από τις δηλώσεις που αφορούν γεγονότα του παρελθόντος, όλες οι υπόλοιπες, όπως μεταξύ άλλων, οι δηλώσεις για τη μελλοντική οικονομική θέση και τα αποτελέσματά μας, τις προοπτικές μας για το 2026 και τα επόμενα χρόνια, την επιχειρηματική μας στρατηγική και τα αποτελέσματα της επιβράδυνσης του ρυθμού της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης, τον αντίκτυπο της κρίσης κρατικού χρέους, τις μεταβολές νομισματικών ισοτιμιών, τις πρόσφατες εξαγορές μας, τις πρωτοβουλίες αναδιάρθρωσης των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και την οικονομική μας κατάσταση, τις μελλοντικές συναλλαγές μας με την εταιρεία

The Coca-Cola Company, τους προϋπολογισμούς, τα προβλεπόμενα επίπεδα κατανάλωσης και παραγωγής, τις προβλέψεις για το κόστος πρώτων υλών και τα άλλα στοιχεία κόστους, τις εκτιμήσεις κεφαλαιουχικών δαπανών, καθαρών ταμειακών ροών ή πραγματικών φορολογικών συντελεστών, τα σχέδια και τους στόχους της διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση με μελλοντικές δράσεις, αποτελούν αναφορές στο μέλλον. Εκ φύσεως, τέτοιες δηλώσεις που αφορούν το μέλλον ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες, εφόσον αντανακλούν τις σημερινές μας εκτιμήσεις και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα και περιστάσεις που μπορεί να αποδειχθούν ανακριβείς. Τα πραγματικά αποτελέσματα της Εταιρείας ενδέχεται να διαφέρουν σε ουσιώδη βαθμό από τα εικαζόμενα αποτελέσματα που περιέχονται στις δηλώσεις για το μέλλον, για διάφορους λόγους, όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι κίνδυνοι που περιγράψαμε στην Ετήσια Ενοποιημένη Έκθεση (Integrated Annual Report) του 2025 για την Coca-Cola HBC AG και τις θυγατρικές εταιρείες της.

Αν και πιστεύουμε ότι κατά την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος, οι προσδοκίες που αντικατοπτρίζονται στις εν λόγω δηλώσεις για το μέλλον είναι εύλογες, δεν μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι τα μελλοντικά μας αποτελέσματα, το επίπεδο επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι επιδόσεις ή τα επιτεύγματά μας θα ικανοποιήσουν αυτές τις προσδοκίες. Επιπλέον, κανένας από εμάς, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους υπαλλήλους, τους συμβούλους ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την ακρίβεια και την πληρότητα δηλώσεων που αφορούν το μέλλον. Μετά την ημερομηνία της παρούσας ενημέρωσης, εκτός αν είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο ή τους κανόνες της Financial Conduct Authority του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν σκοπεύουμε απαραιτήτως να προσαρμόσουμε καμία από τις δηλώσεις που αφορούν το μέλλον για να τις εναρμονίσουμε είτε σε σχέση με τα πραγματικά αποτελέσματα είτε σε σχέση με την όποια μεταβολή των προσδοκιών μας.

Εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης («ΕΔΜΑ»)

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί συγκεκριμένους εναλλακτικούς δείκτες μέτρησης απόδοσης («ΕΔΜΑ») ως γνώμονα για τη λήψη οικονομικών και επιχειρηματικών αποφάσεων, αποφάσεων προγραμματισμού, καθώς και για λόγους αξιολόγησης και αναφοράς των επιδόσεων του Ομίλου. Μέσω των ΕΔΜΑ παρέχεται πρόσθετη πληροφόρηση και σχηματίζεται σαφέστερη εικόνα για τα λειτουργικά και οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. Οι ΕΔΜΑ πρέπει να εξετάζονται σε σχέση με και όχι κατ’ αποκλεισμό των αντίστοιχων στοιχείων που παρουσιάζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Ορισμοί και συμφωνίες Εναλλακτικών δεικτών μέτρησης απόδοσης («ΕΔΜΑ») (συνέχεια)

Οργανική αύξηση

Η οργανική αύξηση επιτρέπει στους χρήστες να εστιάζουν στις λειτουργικές επιδόσεις του οργανισμού, σε μια βάση που δεν επηρεάζεται από μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων από περίοδο σε περίοδο ή από μεταβολές στη σύνθεση ενοποίησης του Ομίλου («περίμετρος ενοποίησης»), δηλαδή εξαγορές, αποεπενδύσεις και αναδιαρθρώσεις που οδηγούν σε λογιστικοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Κατά συνέπεια, η οργανική αύξηση είναι σχεδιασμένη να διευκολύνει τους χρήστες να κατανοούν καλύτερα τις υποκείμενες επιδόσεις του Ομίλου.

Ειδικότερα, τα ακόλουθα στοιχεία προσαρμόζονται από τον όγκο πωλήσεων και τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις, προκειμένου να εξαχθούν τα ποσοστά οργανικής αύξησης:

(α) Συναλλαγματική επίδραση

Η συναλλαγματική επίδραση στον υπολογισμό της οργανικής αύξησης αντικατοπτρίζει την προσαρμογή των καθαρών εσόδων από πωλήσεις της προηγούμενης περιόδου για την επίδραση των μεταβολών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την τρέχουσα περίοδο.

(β) Αντίκτυπος μεταβολών στην περίμετρο ενοποίησης

Οι τιμές όγκου πωλήσεων, καθαρών εσόδων από πωλήσεις και συγκρίσιμων λειτουργικών κερδών της τρέχουσας περιόδου προσαρμόζονται έναντι της επίδρασης των μεταβολών στην περίμετρο ενοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, οι προσαρμογές εφαρμόζονται ως εξής:

Εξαγορές:

Για τις εξαγορές του τρέχοντος έτους, τα αποτελέσματα της τρέχουσας περιόδου από τις εξαγορασμένες οντότητες δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό της οργανικής αύξησης. Για τις εξαγορές του προηγούμενου έτους, τα αποτελέσματα της τρέχουσας περιόδου από τις εξαγορασμένες οντότητες για την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους κατά την οποία οι εν λόγω οντότητες δεν είχαν ενοποιηθεί, δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό της οργανικής αύξησης. Για τις εξαγορές που πραγματοποιούνται σε στάδια κατά το τρέχον έτος, στο πλαίσιο των οποίων ο Όμιλος αποκτά έλεγχο επί α) οντοτήτων στις οποίες ασκούσε στο παρελθόν είτε από κοινού έλεγχο είτε σημαντική επιρροή και οι οποίες είχαν λογιστικοποιηθεί με την μέθοδο της καθαρής θέσης, ή β) οντοτήτων οι οποίες είχαν λογιστικοποιηθεί στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ή λοιπών συνολικών εσόδων, τα αποτελέσματα που προκύπτουν κατά το τρέχον έτος από τις σχετικές οντότητες για την περίοδο ενοποίησης των εν λόγω οντοτήτων δεν συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα της τρέχουσας χρονιάς για τους σκοπούς του υπολογισμού της οργανικής αύξησης. Για τέτοιες εξαγορές σε στάδια οντοτήτων που έχουν προηγουμένως λογιστικοποιηθεί με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, το μερίδιο αποτελεσμάτων για τη συγκεκριμένη περίοδο που περιγράφεται παραπάνω περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα της τρέχουσας χρονιάς για τον υπολογισμό της οργανικής αύξησης. Για τέτοιες εξαγορές σε στάδια οντοτήτων που έχουν προηγουμένως λογιστικοποιηθεί στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, τα κέρδη ή οι ζημίες αποτίμησης στην εύλογη αξία για τη συγκεκριμένη περίοδο που περιγράφεται παραπάνω συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα της τρέχουσας χρονιάς για τους σκοπούς του υπολογισμού της οργανικής αύξησης. Για τέτοιες εξαγορές σε στάδια της προηγούμενης περιόδου, τα αποτελέσματα του τρέχοντος έτους από τις εμπλεκόμενες οντότητες, για την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους κατά την οποία οι οντότητες αυτές δεν ενοποιούνταν, δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό της οργανικής αύξησης. Ωστόσο, το μερίδιο των αποτελεσμάτων ή των κερδών/ζημιών από την αποτίμηση στην εύλογη αξία των σχετικών οντοτήτων, ανάλογα με τον τρόπο λογιστικοποίησής τους πριν από την εξαγορά σε στάδια, για την περίοδο του τρέχοντος έτους κατά την οποία οι οντότητες αυτές δεν ήταν ενοποιημένες κατά το προηγούμενο έτος συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα της τρέχουσας χρονιάς για τους σκοπούς του υπολογισμού της οργανικής αύξησης.

Αποεπενδύσεις:

Για τις αποεπενδύσεις του τρέχοντος έτους, τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους από τις οντότητες που πωλήθηκαν, για την αντίστοιχη περίοδο κατά την οποία οι εν λόγω οντότητες δεν είναι πλέον ενοποιημένες στο τρέχον έτος, συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα του τρέχοντος έτους για τον υπολογισμό της οργανικής αύξησης. Για τις αποεπενδύσεις του προηγούμενου έτους, τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους από τις οντότητες που πωλήθηκαν, για την αντίστοιχη περίοδο κατά την οποία οι εν λόγω οντότητες ήταν ενοποιημένες στο προηγούμενο έτος, συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα του τρέχοντος έτους για τον υπολογισμό της οργανικής αύξησης.

Αναδιαρθρώσεις που οδηγούν σε λογιστικοποίηση με την μέθοδο της καθαρής θέσης:

Για αναδιαρθρώσεις του τρέχοντος έτους, στις οποίες ο Όμιλος διατηρεί είτε κοινό έλεγχο είτε σημαντική επιρροή στις εμπλεκόμενες οντότητες, με αποτέλεσμα αυτές να αναταξινομούνται από θυγατρικές ή από κοινά ελεγχόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες σε κοινά ελεγχόμενες επιχειρηματικές οντότητες ή συγγενείς επιχειρήσεις και να λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, τα αποτελέσματα του τρέχοντος έτους από τις εν λόγω οντότητες για την περίοδο κατά την οποία δεν ενοποιούνται πλέον, συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα του τρέχοντος έτους για τον υπολογισμό της οργανικής αύξησης. Για αντίστοιχες αναδιαρθρώσεις του προηγούμενου έτους, τα αποτελέσματα του τρέχοντος έτους από τις εμπλεκόμενες οντότητες, για την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους κατά την οποία οι οντότητες αυτές ενοποιούνταν, συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα του τρέχοντος έτους για τον υπολογισμό της οργανικής αύξησης. Επιπλέον, το μερίδιο των αποτελεσμάτων αυτών των οντοτήτων στο τρέχον έτος, για την αντίστοιχη περίοδο όπως περιγράφεται παραπάνω, εξαιρείται από τον υπολογισμό της οργανικής αύξησης.

Ο υπολογισμός της οργανικής αύξησης και η συμφωνία με τα πλέον ευθέως σχετιζόμενα μεγέθη που υπολογίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες. Η οργανική αύξηση (%) υπολογίζεται διαιρώντας το ποσό στη γραμμή με τίτλο «Οργανική μεταβολή» με το ποσό στη σχετική γραμμή με τίτλο «2025 δημοσιευμένα μεγέθη» ή όπου εμφανίζεται, «2025 προσαρμοσμένα μεγέθη».

Συμφωνία μεγεθών οργανικής αύξησης

A’ Τρίμηνο 2026 Όγκος πωλήσεων (εκατ. κιβώτια) Αναπτυγμένες αγορές Αναπτυσσόμενες αγορές Αναδυόμενες αγορές Όμιλος 2025 δημοσιευμένα μεγέθη 131,8 101,9 410,1 643,8 Αντίκτυπος μεταβολών στην περίμετρο ενοποίησης 0,1 — — 0,1 Οργανική μεταβολή 8,8 7,5 45,8 62,1 2026 δημοσιευμένα μεγέθη 140,7 109,4 455,9 706,0 Οργανική αύξηση (%) 6,7% 7,4% 11,2% 9,6%

A’ Τρίμηνο 2026 Καθαρά έσοδα από πωλήσεις (€ εκατ.) Αναπτυγμένες αγορές Αναπτυσσόμενες αγορές Αναδυόμενες αγορές Όμιλος 2025 δημοσιευμένα μεγέθη 761,2 506,0 1.151,1 2.418,3 Συναλλαγματική επίδραση 1,4 4,5 1,8 7,7 2025 προσαρμοσμένα μεγέθη 762,6 510,5 1.152,9 2.426,0 Αντίκτυπος μεταβολών στην περίμετρο ενοποίησης 2,4 — — 2,4 Οργανική μεταβολή 55,7 52,4 173,2 281,3 2026 δημοσιευμένα μεγέθη 820,7 562,9 1.326,1 2.709,7 Οργανική αύξηση (%) 7,3% 10,3% 15,0% 11,6%

A’ Τρίμηνο 2026 Καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο (€)1 Αναπτυγμένες αγορές Αναπτυσσόμενες αγορές Αναδυόμενες αγορές Όμιλος 2025 δημοσιευμένα μεγέθη 5,78 4,97 2,81 3,76 Συναλλαγματική επίδραση 0,01 0,04 — 0,01 2025 προσαρμοσμένα μεγέθη 5,79 5,01 2,81 3,77 Αντίκτυπος μεταβολών στην περίμετρο ενοποίησης 0,01 — — — Οργανική μεταβολή 0,03 0,14 0,10 0,07 2026 δημοσιευμένα μεγέθη 5,83 5,15 2,91 3,84 Οργανική αύξηση (%) 0,6% 2,7% 3,5% 1,8%

1Τυχούσες διαφορές στους υπολογισμούς οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.