Το κατάστημα στη συμβολή Πανεπιστημίου και Ομήρου, έχει μεταμορφωθεί σε έναν φιλόξενο χώρο συνεργασίας με σεβασμό, ενσυναίσθηση και προτεραιότητα στην ανθρώπινη επαφή, όπου κάθε πελάτης απολαμβάνει προσωποποιημένη εξυπηρέτηση χωρίς να χρειάζεται να κλείσει ραντεβού.

Στο νέο κατάστημα, η τεχνολογία αξιοποιείται για την αναβάθμιση της εμπειρίας εξυπηρέτησης, επιταχύνοντας και απλοποιώντας τις συναλλαγές. Οι ανοικτοί χώροι συνεργασίας και τα ταμεία που καταργούν το παραδοσιακό γκισέ, φέρνοντας λειτουργούς και πελάτες στο ίδιο επίπεδο οπτικής επαφής, συνδυάζονται με τεχνολογικές καινοτομίες όπως η χρήση μηχανημάτων TCR, η αναγνώριση του πελάτη με χρήση τραπεζικής κάρτας κατά την είσοδο, και τα σημεία απομακρυσμένης εξυπηρέτησης συναλλαγών (VTS) μέσω της καινοτομικής υπηρεσίας CrediaConnect. Το κατάστημα φιλοξενεί επίσης ένα καινοτόμο σύστημα διαδραστικής εμπειρίας ψηφιακής αναζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών, σε συνδυασμό με φυσικά αντικείμενα, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Με βασική αρχή τον σεβασμό στον άνθρωπο, το νέο κατάστημα έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την προσβασιμότητα: Παρέχει υπηρεσίες μετάφρασης νοηματικής γλώσσας για άτομα με ακουστική αναπηρία, ειδικές υποδομές για την υποστήριξη ατόμων με νευροδιαφορετικότητα και κινητική αναπηρία, καθώς και τη δυνατότητα σε άτομα με οπτική αναπηρία να έχουν πρόσβαση σε βασικά έγγραφα σε εκτύπωση Braille.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της δέσμευσης της Τράπεζας για βιώσιμη ανάπτυξη, το κατάστημα λειτουργεί με γνώμονα τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, με ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό, σύγχρονα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει προέρχεται εξ ολοκλήρου από ανανεώσιμες πηγές μέσω του παρόχου ενέργειας.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, κυρία Ελένη Βρεττού, δήλωσε: «Σήμερα, με ιδιαίτερη χαρά υποδεχτήκαμε πελάτες και συνεργάτες μας στο δεύτερο κατάστημα Νέας Εμπειρίας στην Αττική. Η μεταμόρφωση των καταστημάτων μας συνεχίζεται με σταθερά βήματα, με στόχο μέχρι το τέλος του 2026 να έχει ανανεωθεί το 40% του δικτύου, διατηρώντας παράλληλα απρόσκοπτη την εξυπηρέτηση των πελατών μας στο φυσικό κατάστημα και προχωρώντας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό μας με τελικό στόχο μια αναβαθμισμένη εμπειρία σε όλα τα σημεία επαφής.»

Στην τελετή εγκαινίων του καταστήματος της CrediaBank στην Πανεπιστημίου παρευρεθήκαν συνεργάτες και πελάτες του καταστήματος και στελέχη της CrediaBank.