Όλα ξεκίνησαν στις 23 Απριλίου όταν κάτοικος εντόπισε την σκυλίτσα φρικτά κακοποιημένη. Σύμφωνα με το Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου, η σκυλίτσα μόλις 9 κιλών μεταφέρθηκε στο κτηνιατρείο «όπου ξεκίνησε μια ακόμη πιο σκληρή εικόνα της τραγωδίας, καθώς ήρθαν στο φως τα πολλαπλά και βάναυσα χτυπήματα που είχε δεχθεί.

Η σκυλίτσα δυστυχώς έχασε το αριστερό της μάτι, έχει κατάγματα στην κάτω γνάθο, κατάγματα στο κρανίο, σοβαρή κάκωση στο δεξί αυτί και εξάρθρωση στο πίσω αριστερό πόδι».

Όλο το 24ωρο ήταν «με ενέσιμα παυσίπονα, σε ημιλιπόθυμη κατάσταση» καθώς δεν μπορούσε «να ανταπεξέλθει στους πόνους από τα τραύματα». Τότε γινόταν έκκληση για πληροφορίες προκειμένου να βρεθεί ο δράστης της βάναυσης κακοποίησης.

Η σκυλίτσα την ημέρα που βρέθηκε

Οι μέρες πέρασαν και η σκυλίτσα ονομάστηκε Μπέμπα, συνεχίζοντας να δίνει μάχη αλλά «παρά την επιδείνωση των προηγούμενων ημερών και τη νεφρική ανεπάρκεια που παρουσίασε από τα πολλαπλά τραύματα της, σήμερα μας χάρισε ενθαρρυντικά σημάδια βελτίωσης και μας γέμισε ξανά ελπίδα. Έχει ξεκινήσει εντατική οροθεραπεία, ενώ οι βιοχημικές της εξετάσεις δείχνουν σταδιακή βελτίωση, δίνοντας μας δύναμη να συνεχίσουμε».

Η Μπέμπα λάμβανε βιταμίνες, συμπληρώματα, αντιβίωση και όσα θεώρησαν στο κτηνιατρείο πως χρειαζόταν αλλά «όλα αυτά επιβαρύνουν την κατάστασή της, καθώς το μικρό της σώμα δέχεται πολλαπλά χτυπήματα ταυτόχρονα». Παρά τη βάναυση κακοποίηση, η Μπέμπα πάλευε και όπως ανέφερε το Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου «εκεί που μας λυγίζει, μας δίνει ξανά τη δύναμη να σταθούμε όρθιοι. Δεν τα παρατάει, αλλά ούτε εμείς. Κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να ξεπεράσει αυτόν τον δύσκολο δρόμο. Έχουμε ελπίδα και θα είμαστε δίπλα της μέχρι το τέλος».

«Ήταν δολοφονία»

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν, η Μπέμπα δεν τα κατάφερε όπως ανακοίνωσε σήμερα (6/5) το Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου. Στην ανακοίνωση που φέρει τίτλο «δεν ήταν κακοποίηση, ήταν δολοφονία», αναφέρεται πως η σκυλίτσα πάλεψε «με σπασμένο κρανίο, διαλυμένη γνάθο, χαμένο μάτι, σπασμένη λεκάνη, εξάρθρωση και αφόρητους πόνους… Πάλεψε δεκαπέντε ημέρες».

«Έγιναν τα πάντα από τους γιατρούς της στη Σάμο και στη συνέχεια με μεταφορά σε πολυκλινική στη Χαλκίδα. Έγινε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό. Δεν ήταν αρκετό. Υπέκυψε στα τραύματά της. Αυτό που της συνέβη δεν είναι “ένα ακόμα περιστατικό”. Είναι σκόπιμη, βάναυση δολοφονία», αναφέρει το Σωματείο και ζητά πληροφορίες από όποιον γνωρίζει κάτι αφού «θέλουμε ένα νησί ασφαλές, θέλουμε δικαιοσύνη για την Μπέμπα».