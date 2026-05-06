Σύμφωνα με πληροφορίες του EleftherosTypos.gr, πρόκειται για μια 15χρονη, η οποία νωρίτερα είχε γίνει αντιληπτή από περαστικό να κινείται στην περιοχή του Ισθμού.

Ο πολίτης ειδοποίησε άμεσα την ΕΛΑΣ, με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας, καθώς και Λιμενικοί.

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν τη νεαρή να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας, έχοντας τις αισθήσεις της και στη συνέχει να τη καθοδηγήσουν ώστε να κινηθεί προς ασφαλές σημείο. Α

κολουθώντας τις οδηγίες τους, η 15χρονη κολύμπησε προσεγγίζοντας τη βυθιζόμενη γέφυρα της Ισθμίας.

Εκεί, οι αστυνομικοί και λιμενικοί την ανέσυραν με ασφάλεια, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την επιχείρηση.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κορίνθου.