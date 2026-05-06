Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπουν τα ζώδια

ΚΡΙΟΣ: Οι ιδέες σας βρίσκουν πρακτική εφαρμογή και αυτό σας χαροποιεί. Παίρνετε ικανοποίηση από την επιβράβευση των ανωτέρων αλλά και των συνεργατών σας, οι οποίοι δεν χάνουν την ευκαιρία να προστρέχουν σε σας για βοήθεια και συμβουλές.

ΤΑΥΡΟΣ: Και εκεί που όλα πηγαίνουν πρίμα, ξαφνικά, σαν κεραυνός εν αιθρία, έρχεται η διάθεσή σας και πέφτει κατακόρυφα. Απαισιοδοξία και ένας πεσιμισμός, που δεν είναι κάτι που σας χαρακτηρίζει ωστόσο δεν μπορείτε να τον διαχειριστείτε. Κάντε υπομονή, θα περάσει.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Εχετε μεγάλη ερωτική διάθεση, αλλά σας λείπουν τα ενεργειακά αποθέματα. Πιθανόν να χρειαστείτε ένα διάλειμμα, ίσως ένα ταξίδι. Μία ψυχική επανεκκίνηση θα βοηθούσε για την επίλυση όσων σας απασχολούν.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Με σύνεση, πειθαρχία και θετική διάθεση θα διεκδικήσετε ή θα ενδώσετε σε διεκδίκηση ενός προσώπου που εισβάλλει ξαφνικά στη ζωή σας και την αναστατώνει. Μια συνεργασία αλλάζει τους όρους της προς όφελός σας και ένας συνεταιρισμός επίσης.

ΛΕΩΝ: Θέματα υγείας θα σας απασχολήσουν έντονα, κυρίως γιατί στο παρελθόν τα είχατε παραμελήσει. Η ταλαιπωρία έγκειται στο ότι θα πρέπει να τρέξετε αρκετά για αυτά και όχι στη σοβαρότητά τους. Κάποιες αλλαγές στον επαγγελματικό τομέα, επίσης, συμβάλλουν στην ταλαιπωρία σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ενα καινούργιο ξεκίνημα, που θέλετε να κάνετε εδώ και καιρό, που αφορά κυρίως τα αισθηματικά σας ζητήματα, σας δίνεται σήμερα η ευκαιρία αλλά και οι κατάλληλες συνθήκες για να το κάνετε. Εχετε τα προσόντα, τις γνώσεις και την εμπειρία. Μη διστάζετε.

ΖΥΓΟΣ: Κάποια οικογενειακά προβλήματα, κυρίως προερχόμενα από τις γυναίκες της οικογένειας, θα πρέπει να μεριμνήσετε ώστε να λυθούν. Αγνοώντας τα, το μόνο που θα καταφέρετε θα είναι να συσσωρευτούν και αργότερα να χρειαστείτε διπλάσιο κόπο για να τα λύσετε.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Αν και οι επικοινωνίες είναι ένα σημαντικό κομμάτι για σας σήμερα, δεν θα δώσετε τη σημασία που πρέπει. Περισσότερο γιατί φαίνεται ότι σας απασχολούν άλλα ζητήματα και κυρίως εκείνα που έχουν να κάνουν με τις οικονομικές εκκρεμότητες.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Αποφασίζετε να βάλετε τάξη στα οικονομικά σας. Αυτό, όμως, μπορεί να εμπεριέχει και ενέργειες που περιλαμβάνουν και κάποια άλλα πρόσωπα, όπως τον σύντροφό σας. Η αδυναμία σας να στηρίξετε τους αγαπημένους σας μπορεί να οδηγήσει και σε χωρισμό.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Υπάρχουν υποθέσεις που χρειάζονται διπλωματία και ελιγμούς για να αποδώσουν και απ’ αυτά δεν διαθέτετε καθόλου. Σήμερα δεν ενδείκνυται για σοβαρές συζητήσεις, ωστόσο η μέρα θα έχει εποικοδομητική χροιά.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Μπαίνετε στη διαδικασία να αναπολήσετε το πρόσφατο ή και το πιο μακρινό παρελθόν σας. Θα προσπαθήσετε να κάνετε διορθωτικές κινήσεις στα κακώς κείμενα, αλλά το πιθανότερο είναι να «αποτινάξετε» από πάνω σας καθετί που θεωρείτε ότι σας στερεί ελευθερία κινήσεων.

ΙΧΘΥΕΣ: Δεν έχετε και πολλή όρεξη για κοινωνικότητες και θα προτιμήσετε την απομόνωση του σπιτιού σας. Ισως να προσκαλέσετε φίλους να περάσουν μαζί σας μια ωραία βραδιά. Αν συμμετέχετε σε ομάδες ή συνεργασίες, μια επιτυχία στις επιδιώξεις φέρνει ικανοποίηση.