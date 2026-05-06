Η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, αντί για έναυσμα για ενότητα και αποτελεσματική αντιπολίτευση ήταν ένα πισωγύρισμα στην περίοδο της εσωστρέφειας και της μιζέριας.

Οι πρωτοκλασάτοι, οι οποίοι δημοσίως δεν έχουν πει τίποτε μετά την παραίτηση Καστανίδη, έστειλαν σαφές σήμα στην ηγεσία του κόμματος ότι αρμενίζει… στραβά. Παρά το γεγονός δε, ότι στην εισαγωγική του παρέμβαση ο κ. Ανδρουλάκης υπεραμύνθηκε της διεύρυνσης και των επιλογών της επιτροπής Σκανδαλίδη, σχεδόν όσοι ακολούθησαν έβαλαν κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Διεύρυνσης και των επιλογών της.

«Η ρύθμιση με το όριο θητειών για τους υποψήφιους βουλευτές πρέπει να ισχύει για όλους» είπε για παράδειγμα η στενή συνεργάτιδα του Παύλου Γερουλάνου, Εφη Χαλάτση, αναγνωρίζοντας δίκιο στον Χάρη Καστανίδη. Η επισήμανση αυτή, δεν αφορά -όπως διευκρινίζεται- στους πρώην πρωθυπουργούς, Γιώργο Παπανδρέου και Ευ. Βενιζέλο, για τους οποίους το όριο των πέντε θητειών για να είναι ξανά υποψήφιοι δεν ισχύει, αλλά για τη Θεοδώρα Τζάκρη, την αντιπρόεδρο του κόμματος του Στέφανου Κασσελάκη, η οποία φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον Νίκο Ανδρουλάκη την επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ, αλλά εκλέγεται από το 2004.

«Το ΠΑΣΟΚ, που είναι θεσμικό κόμμα, πρέπει να εφαρμόζει το καταστατικό του για τα όρια θητειών όχι μόνο για αυτούς που είναι εντός αλλά και σε όσους έρθουν με τη διεύρυνση» φέρεται να είπε η κ. Χαλάτση, ενώ από τα πυρά του Πολιτικού Συμβουλίου δεν γλίτωσε ούτε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος ανακοίνωσε την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ πριν από λίγες ημέρες. «Καλώς να έρθει, τι άλλο να πω εγώ; Εγώ μια απλή βουλευτής είμαι, δεν συμμετέχω στην Επιτροπή Διεύρυνσης. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι θέλουμε τη διεύρυνση, θέλουμε να μεγαλώσουμε ως ΠΑΣΟΚ τα ποσοστά μας, όμως η διεύρυνση δεν γίνεται ούτε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγώσει πάρα πολύ την παράταξη στο παρελθόν, ούτε προφανώς και με γυρολόγους» ήταν το πικρόχολο σχόλιο της Νάντιας Γιαννακοπούλου.

Ο Κώστας Σκανδαλίδης ήταν ο μόνος, μετά την τοποθέτηση Ανδρουλάκη, ο οποίος υπεραμύνθηκε των επιλογών της επιτροπής της οποίας είναι επικεφαλής, λέγοντας «όποιο στέλεχος θέλει να έρθει στο ΠΑΣΟΚ, οι πόρτες είναι ανοιχτές» και διαβεβαίωσε τον Νικόλα Φαραντούρη ότι «βεβαίως τον βλέπει θετικά και είναι καλοδεχούμενος στο κόμμα, μετά και την παρουσία του στο Συνέδριο». Για το ίδιο θέμα ο Μανώλης Χριστοδουλάκης τόνισε ότι τα πρόσωπα που επιστρέφουν στο ΠΑΣΟΚ οφείλουν να κάνουν αυτοκριτική, αναγνωρίζοντας την ιστορική διαδρομή του ΠΑΣΟΚ.

Υπήρξαν βεβαίως και στελέχη που τάχθηκαν στη χωρίς όρους και προϋποθέσεις ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ, ακόμα και με πρώην στελέχη του όπως ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς, αλλά και ο Μιχάλης Κατρίνης.

Από τη συζήτηση που συνεχίστηκε, η Τόνια Αντωνίου φέρεται να ζήτησε να μη μένουν αναπάντητες οι επιθέσεις που δέχεται το ΠΑΣΟΚ από την Κουμουνδούρου αλλά και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πολλά στελέχη φέρονται πέραν του μονομέτωπου αγώνα με τη Ν.Δ., όπως έχει πει ο Ανδρουλάκης σε συνεντεύξεις του, να ζήτησαν και μέτωπο με τα όμορα κόμματα, όπως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Αγχος για τις κάλπες

Η Μιλένα Αποστολάκη, από την πλευρά της, φέρεται να υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να προχωρήσει γρήγορα στον σχεδιασμό του για να είναι πανέτοιμο για εκλογές τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας ότι τα σενάρια για εκλογές τον Οκτώβριο, συζητούνται και από κυβερνητικά και κομματικά στελέχη της Ν.Δ. Η κ. Αποστολάκη φέρεται μάλιστα να ζήτησε από τον επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφοδελτίων Πέτρο Λάμπρου, το κόμμα να προχωρήσει με ταχύτητα στη συγκρότηση της κάθε λίστας και στις σχετικές ανακοινώσεις. Μάλλον έχει αντιληφθεί, έμπειρη ούσα, πως αν τα επόμενα βήματα της διεύρυνσης δεν είναι αποφασιστικά και σύντομα, τότε η συζήτηση που είναι σε εξέλιξη, μπορεί να «καταπιεί» τη διεύρυνση και να ακυρώσει ειλημμένες αποφάσεις.

ΓΑΠ για το άρθρο 16

Τέλος, ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, συνέστησε στον νυν πρόεδρο, Νίκο Ανδρουλάκη, να μη διανοηθεί να καταψηφίσει την κατάργηση του άρθρου 16 για να ρυθμιστεί το πανεπιστημιακό πλαίσιο, η οποία -όπως είπε- αποτελεί πάγια θέση του κόμματος.