Σαν σήμερα έγιναν τα εξής:

Γεγονότα

1824 Η περίφημη 9η Συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη.

1915 To γερμανικό υποβρύχιο U-20 τορπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κρουαζιερόπλοιο «Λουζιτάνια», στις ακτές της Ιρλανδίας, κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. 1198 από τους 1962 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους.

1946 Ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μορίτα η «Εταιρία Τηλεπικοινωνιών του Τόκιο», με προσωπικό 20 υπαλλήλων. Σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Sony και απασχολεί 158.500 υπαλλήλους.

1953 Ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ), η οποία τη δεκαετία του 1980 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ).

1977 Διεξάγεται ο 22ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρί Μιριάμ με τη σύνθεση «L’ oiseau et l’ enfant» (Το Πουλί και το Παιδί). Η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου και της Σέβης Τηλιακού «Μάθημα Σολφέζ», το οποίο καταλαμβάνει την 5η θέση με ερμηνευτές τους Πασχάλη, Μαριάνα Τόλη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μπέσυ Αργυράκη.

1999 ΝΑΤΟϊκό αεροσκάφος βομβαρδίζει κατά λάθος την πρεσβεία της Κίνας στο Βελιγράδι, κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών της Γιουγκοσλαβίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις και να τραυματιστούν 20 υπάλληλοι της πρεσβείας.

Γεννήσεις

1833 Γιοχάνες Μπραμς, γερμανός μουσουργός, από τους κυριότερους εκπροσώπους του ρομαντισμού. (Θαν. 3/4/1897)

1861 Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ, ινδός ποιητής και φιλόσοφος. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1913. (Θαν. 7/8/1941)

1919 Εβίτα Περόν, σύζυγος του προέδρου της Αργεντινής Χουάν Περόν. (Θαν. 26/7/1952)

Θάνατοι

1941 Τζέιμς Φρέιζερ, σκοτσέζος ανθρωπολόγος, συγγραφέας του μνημειώδους δωδεκάτομου έργου «Ο Χρυσός Κλώνος», που διερευνά τη σχέση των μύθων όλου του κόσμου, μεταξύ τους και την προέλευση των θρησκειών. (Γεν. 1/1/1854)

1998 Άλαν Μακλίοντ Κόρμακ, νοτιοαφρικανός φυσικός, βραβευμένος με Νόμπελ Ιατρικής το 1979 για την ανάπτυξη του αξονικού τομογράφου με χρήση υπολογιστή. (Γεν. 23/2/1924)

2011 Σέβε Μπαλεστέρος, διάσημος ισπανός γκόλφερ. (Γεν. 9/4/1957)