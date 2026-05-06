Η μείωση του ιδιωτικού χρέους, το οποίο είχε γιγαντωθεί στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, συνεχίζεται, με την κυβέρνηση να ρίχνει διαρκώς στη μάχη νέα εργαλεία που δίνουν βαθιά ανάσα στην κοινωνία. Πλέον οι οφειλέτες έχουν τέσσερις νέες ευκαιρίες για ρυθμίσεις οφειλών προς Δημόσιο και τράπεζες, και μάλιστα με δικλίδες ασφαλείας που προστατεύουν την πρώτη κατοικία.

Πρόκειται για μια δέσμη μέτρων που στοχεύουν στην οριστική αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, με τρόπο που βοηθά τους οφειλέτες να απαλλαγούν οριστικά από τις δανειακές υποχρεώσεις του παρελθόντος και να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Η δυνατότητα των 72 δόσεων, η διεύρυνση των δικαιούχων, ο διαχωρισμός της πρώτης κατοικίας και οι αλλαγές στην άρση κατασχέσεων λογαριασμών κτίζουν ένα προστατευτικό και αποτελεσματικό πλαίσιο που λειτουργεί υπέρ των οφειλετών αλλά και των πιστωτών.

Οι βελτιώσεις που έγιναν στον εξωδικαστικό μηχανισμό έφεραν μετρήσιμα και ορατά αποτελέσματα στο «πρασίνισμα» των οφειλών, ενώ είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι αυξάνεται η συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Και αυτό διότι η φιλοσοφία των μηχανισμών έχει ανθρωποκεντρικό και κοινωνικό χαρακτήρα.