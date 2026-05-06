Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Μακρόν ανέφερε ότι προέτρεψε τον πρόεδρο του Ιράν να δει τα σχέδια της Γαλλίας και της Βρετανίας για τη συγκρότηση μιας διεθνούς αποστολής η οποία θα θέσει τα θεμέλια για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από το Ορμούζ.
«Κάλεσα τον Ιρανό πρόεδρο να αδράξει αυτήν την ευκαιρία και σκοπεύω να συζητήσω το θέμα με τον πρόεδρο» των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πρόσθεσε.
Je viens de m’entretenir avec le Président iranien Massoud Pezeshkian.
J’ai marqué ma vive préoccupation sur l’escalade en cours, et condamné les frappes injustifiées contre les infrastructures civiles émiriennes et plusieurs navires.
Toutes les parties doivent lever le blocus…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 6, 2026
Ειδήσεις Σήμερα
- Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκε ένοικος που πυροβόλησε διαρρήκτη – Έδρασε έτσι λόγω φόβου και ταραχής απεφάνθη το δικαστήριο
- Basket League: Διπλό πρόκρισης για τον ΠΑΟΚ μέσα στο Περιστέρι με 77-72 και 2-0 στη σειρά των playoffs [Βίντεο]
- O Ευάγγελος Βενιζέλος αναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτορας του ΕΚΠΑ -Παρόντες Βαρθολομαίος και Σαμαράς