Μετά την κυκλοφορία του τρέιλερ της ταινίας όμως, χθες, πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επέκριναν τους διαλόγους και τις προφορές των χαρακτήρων. Κάποιοι έκαναν λόγο για «ιστορικά ανακριβή» γλώσσα, ακούγοντας τον Τηλέμαχο να αναφέρεται στον Οδυσσέα ως «μπαμπά» («dad»), και τον Ντέιμον να λέει πριν μπει στη μάχη «πάμε» («let’s go»).

Κρίστοφερ Νίλα για Οδύσσεια: Ο Ομηρος ήταν η… Marvel της εποχής του

«Ο Ομηρος ήταν ο Τζορτζ Λούκας της εποχής του. Ηταν η Marvel της εποχής του», ισχυρίσθηκε χθες στην εκπομπή του Στίβεν Κόλμπερτ, «The late show» ο Κρίστοφερ Νόλαν, με αφορμή την επερχόμενη πρεμιέρα, στις 16 Ιουλίου, της νέας του ταινίας «Οδύσσεια».

Ο φημισμένος σκηνοθέτης εξήγησε τη δική του οπτική στα ομηρικά έργα λέγοντας ότι «αν το δεις προσεκτικά, όλη αυτή η κουλτούρα των κόμικ και των υπερηρώων αντλεί στοιχεία άμεσα από τα ομηρικά έπη. Ο Ομηρος ήταν, με έναν τρόπο, η Marvel της εποχής του, ιστορίες γεμάτες θεούς, ήρωες και την ανάγκη του ανθρώπου να πιστέψει ότι κάτι ανώτερο μπορεί να περπατά ανάμεσά μας».

Στη συνέχεια εκθείασε, ασφαλώς, τους πρωταγωνιστές του καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι έχει στο πλάι του ηθοποιούς που στο παρελθόν υποδύθηκαν σούπερ ήρωες στη μεγάλη οθόνη όπως ο Τομ Χόλαντ (Spider-Man), η Αν Χάθαγουεϊ (Catwoman) και ο Ρόμπερτ Πάτινσον (Batman). «Εχουμε και τον Τζέισον Μπορν», αστειεύτηκε για την παρουσία του Ματ Ντέιμον στην ταινία ο οποίος υποδύεται τον Οδυσσέα.

Για τον πρώτο είπε ότι θα ήταν πολύ χαρούμενος αν συνεργαζόντουσαν εκ νέου στο μέλλον, ενώ για την Αν Χάθαγουεϊ είπε ότι μόλις είδε το «Ο διάβολος φοράει Πράντα 2» και του φάνηκε εξαιρετικό. Ως γνωστόν, η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται στην «Οδύσσεια» την Πηνελόπη, ενώ ο Τομ Χόλαντ ενσαρκώνει τον Τηλέμαχο. Οσο για τον Ρόμπερτ Πάτινσον, αυτός έχει αναλάβει το ρόλο του Αντίνοου, ενός εκ των μνηστήρων της Πηνελόπης ο οποίος εμφανίζεται στο νέο τρέιλερ που έκανε πρεμιέρα χθες. Σε αυτό, βλέπουμε τον Αντίνοο να φέρεται σκληρά στον Τηλέμαχο και να διεκδικεί με αυτοπεποίθηση το θρόνο της Ιθάκης θεωρώντας ότι ο Οδυσσέας δεν πρόκειται να επιστρέψει μετά από είκοσι χρόνια απουσίας.

Το τρέιλερ ξεκινά με τη φωνή της Κίρκης (Σαρλίζ Θέρον) να ρωτά τον Οδυσσέα (Ματ Ντέιμον) «πες μου τι θυμάσαι;» κι εκείνος της απαντά «τη σύζυγο, το γιο και ότι κερδίσαμε τον πόλεμο». «Βοήθησέ με να γυρίσω σπίτι μου», της λέει. Στη συνέχεια βλέπουμε εικόνες από τον Δούρειο Ίππο εντός της Τροίας καθώς και από το παλάτι στην Ιθάκη με την Πηνελόπη να εμφανίζει το τόξο με το οποίο θα διαγωνιστούν οι μνηστήρες για το θρόνο και τον Αντίνοο να φέρεται σκληρά στον Τηλέμαχο. Το τρέιλερ δείχνει επίσης και σκηνές από τη θάλασσα όπως επίσης και τον Κύκλωπα που απειλεί τον Οδυσσέα και τους συντρόφους του στη σπηλιά του.

Σύγκρουση τιτάνων

Πρόσφατα ο Κρίστοφερ Νόλαν είπε ότι η «Οδύσσεια» είναι πιο μικρή σε διάρκεια σε σχέση με την προηγούμενη ταινία του, το «Οπενχάιμερ», ενώ στα σχετικά δημοσιεύματα αναφέρεται η μάχη του box office. Οπως το «Οπενχάιμερ» είχε απέναντί του την «Barbie» της Γκρέτα Γκέργουιγκ, έτσι και η «Οδύσσεια» θα βγει σχεδόν παράλληλα με μια άλλη μεγάλη ταινία, το «Superman – Καινούργια μέρα» που θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 31 Ιουλίου. Η σύμπτωση είναι ότι στο ρόλο του Spiderman θα δούμε ξανά τον Τομ Χόλαντ ο οποίος υποδύεται τον Τηλέμαχο στην «Οδύσσεια».