Ήδη ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του συστήματος επιτήρησης με drones στην περιοχή του Ασπροποτάμου του Δήμου Μετεώρων, το οποίο είναι συνδεδεμένο απευθείας με το Αρχηγείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προσφέροντας συνεχή εικόνα και επιχειρησιακή ετοιμότητα σε πραγματικό χρόνο. Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση προστασίας μιας ιδιαίτερα σημαντικής ορεινής περιοχής με σπάνιο φυσικό κάλλος, η οποία είχε δοκιμαστεί σκληρά από τις καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel τον Σεπτέμβριο του 2023.

Η ένταξη της περιοχής στο πρόγραμμα επιτήρησης του υπουργείου έγινε μετά από πρωτοβουλία του δημάρχου Μετεώρων Λευτέρη Αβραμόπουλου, ο οποίος είχε καταθέσει σχετική πρόταση προς το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ζητώντας την ενίσχυση της επιτήρησης και της πυροπροστασίας στον ορεινό όγκο του Ασπροποτάμου. Η πρόταση έγινε αποδεκτή από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου και έτσι το σύστημα εγκαταστάθηκε και λειτουργεί πλέον στο Κοινοτικό Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Καλλιρρόης, πλήρως εξοπλισμένο με drones και στελεχωμένο με εξειδικευμένους χειριστές καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος τονίζει:

«Είμαστε χαρούμενοι γιατί ο Ασπροπόταμος πλέον θα φυλάσσεται όλο το 24ωρο από το σύστημα drones, προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, καθώς ήδη από τον Μάιο του 2025 λειτουργεί το Επιχειρησιακό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μετεώρων, εξοπλισμένο με drones και εθελοντές σε 24ωρη βάση. Ωστόσο, ο Δήμος Μετεώρων είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σε έκταση δήμος της χώρας και, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε δυσκολία να υπάρχει συνεχής επιτήρηση και στον Ασπροπόταμο, παρότι υπήρχε πυροσβεστικό όχημα για άμεση παρέμβαση όπου χρειαζόταν.

Ένα σημαντικό στοιχείο που αποτυπώνει τη βελτίωση της επιχειρησιακής εικόνας της περιοχής είναι ότι το 2024 καταγράφηκαν 116 περιστατικά δασικών πυρκαγιών με συνολική καμένη έκταση 306 στρεμμάτων, ενώ το 2025 καταγράφηκαν 106 περιστατικά με αποτέλεσμα να καούν μόλις 112 στρέμματα. Η σημαντική αυτή μείωση αποτελεί αποτέλεσμα της άρτιας συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά και της αυξημένης ετοιμότητας που επιδεικνύει ο Δήμος Μετεώρων μέσω του Τοπικού Επιχειρησιακού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας που λειτουργεί σε 24ωρη βάση».

Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον ίδιο, ο Δήμος Μετεώρων ενισχύεται ακόμη περισσότερο, καθώς θα εξοπλιστεί με έξι νέα οχήματα Πολιτικής Προστασίας, εκ των οποίων τα τρία θα είναι πυροσβεστικά, ενδυναμώνοντας σημαντικά την επιχειρησιακή δυνατότητα παρέμβασης σε κάθε περιοχή του δήμου. Τα οχήματα χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενισχύοντας περαιτέρω τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας του δήμου.

Ο δήμαρχος Μετεώρων, στις δηλώσεις του ευχαριστεί ιδιαίτερα την ηγεσία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την άμεση ανταπόκριση και την στήριξη της περιοχής, ενώ ειδική αναφορά έκανε και στον πρώην υπουργό Γιάννη Κεφαλογιάννη, ο οποίος -όπως σημείωσε- είχε δρομολογήσει τη συγκεκριμένη εξέλιξη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην υλοποίηση του σχεδιασμού για την προστασία του Ασπροποτάμου.

Η συνεργασία του Δήμου Μετεώρων με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δημιουργεί πλέον ένα ισχυρό πλέγμα ασφάλειας για τον Ασπροπόταμο, ενισχύοντας σημαντικά την πρόληψη, την επιτήρηση και την άμεση επιχειρησιακή παρέμβαση σε μια περιοχή υψηλής περιβαλλοντικής αξίας και αυξημένου κινδύνου.