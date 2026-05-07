Παράλληλα όμως, το μεγάλο θέμα στο Μιλγουόκι παραμένει το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τη διοίκηση των «Ελαφιών» να παραδέχεται δημόσια πως δεν υπάρχει ακόμη ξεκάθαρη εικόνα για την παραμονή του Έλληνα σούπερ σταρ.

«Αναμφίβολα ένας από τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες στον κόσμο»

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του νέου προπονητή, ο συνιδιοκτήτης των Μπακς, Τζίμι Χάσλαμ, αναφέρθηκε ανοιχτά στην υπόθεση του Αντετοκούνμπο, ξεκαθαρίζοντας ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές για το μέλλον του οργανισμού. «Είναι ένας φανταστικός παίκτης και ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Είναι αναμφίβολα ένας από τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες στον κόσμο και θα κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο για τον Γιάννη και ό,τι είναι καλύτερο για τον οργανισμό», δήλωσε αρχικά ο Χάσλαμ.

Στη συνέχεια παραδέχθηκε πως η παραμονή του “Greek Freak” δεν θεωρείται δεδομένη: «Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν ο Γιάννης θα παραμείνει μαζί μας ή όχι, αλλά θα το δουλέψουμε μαζί του τις επόμενες εβδομάδες». Μάλιστα, ο ισχυρός άνδρας των Μπακς ανέφερε ότι το NBA Draft του 2026 αποτελεί ένα φυσικό χρονικό ορόσημο για να υπάρξει οριστική απάντηση γύρω από το μέλλον του Αντετοκούνμπο. Όπως εξήγησε, σε περίπτωση που ο Έλληνας άσος ζητήσει ανταλλαγή, το Μιλγουόκι θα μπορούσε να αποκτήσει σημαντικά ανταλλάγματα σε draft picks, ενώ αν αποφασίσει να παραμείνει, η ομάδα θα χτιστεί με διαφορετική φιλοσοφία γύρω του.

Ο Χάσλαμ αποκάλυψε επίσης ότι η αβεβαιότητα γύρω από τον Αντετοκούνμπο τέθηκε εξαρχής στον Τέιλορ Τζένκινς κατά τις συζητήσεις για τη θέση του προπονητή.

«Του είπαμε ξεκάθαρα: “ Μπορεί να είναι εδώ, μπορεί και όχι, οπότε μην έρθεις εξαιτίας αυτού”. Θέλαμε να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς μαζί του», ανέφερε χαρακτηριστικά.