Η μεγάλη ώρα έφτασε και το Final Four του Basketball Champions League ξεκινάει, με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τον ημιτελικό την Ουνικάχα Μάλαγα (22:00 μ.μ., COSMOTE SPORT 4).

Πριν την έναρξη του Final Four, ο Ντράγκαν Σάκοτα παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στη Meridian Sport, με τον ίδιο να μιλάει για το μέλλον του στην ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία μιας νέας πρότασης συμβολαίου, η οποία περιλαμβάνει και μια σημαντική προοπτική για το μέλλον του στην ομάδα.

Όπως εξήγησε, στο νέο αυτό πλαίσιο προβλέπεται η δυνατότητα, όταν αποφασίσει να αποχωρήσει από την ενεργό προπονητική δράση, να μπορεί να παραμείνει στον οργανισμό σε διαφορετικό ρόλο, ενώ αναφέρθηκε και στο NBA Europe.

Σχετικά με το μέλλον του στην ΑΕΚ: “Τώρα ετοιμάζεται μια πρόταση για νέο συμβόλαιο. H επιλογή είναι ότι όταν σταματήσω, θα βρω έναν προπονητή και μετά θα συνεχίσω σε άλλο ρόλο”.

Για το NBA Europe: “Είναι πολύ σημαντικό. Και φέτος, πιέσαμε για να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα ώστε να είμαστε εκεί την επόμενη σεζόν, κάτι που θα είναι κρίσιμο. Τι θα συμβεί στο τέλος – δεν το ξέρουμε. Αν τυχόν τοποθετηθούμε σε αυτό το πρωτάθλημα, όλα αλλάζουν. Πρώτα απ ‘όλα, αλλάζει ο προϋπολογισμός. Τώρα έχουμε έναν προϋπολογισμό για το BCL και δεν υπάρχει πραγματικά λόγος να χρειαζόμαστε περισσότερο. Σε περίπτωση που τοποθετηθούμε σε αυτό το νέο πρωτάθλημα, ο προϋπολογισμός θα είναι 4-5 φορές μεγαλύτερος. Και τότε θα είμαστε κάτι παραπάνω από ανταγωνιστικοί για να παίξουμε με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό”.