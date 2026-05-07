Στη σημασία που έχει η επαναλειτουργία ιστορικών μνημείων μέσα στον αστικό ιστό, στάθηκε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, επισημαίνοντας ότι η αποκατάσταση αποκτά ουσία, όταν συνδέεται ξανά με την καθημερινότητα των πολιτών. «Αυτές οι μικρές αλλά σημαντικές παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο είναι που ξεχωρίζουν και αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Είναι πολύ σημαντικό ότι τα συγκεκριμένα μνημεία, τα οποία λένε πράγματα στους κατοίκους καθώς έχουν συνδεθεί διαχρονικά με την ιστορία της Άνω Πόλης, αποκαθίστανται και γίνονται ξανά λειτουργικά», δήλωσε.

Η κ. Μενδώνη υπογράμμισε επίσης ότι η φιλοσοφία των παρεμβάσεων του υπουργείου Πολιτισμού είναι τα μνημεία να αποκτούν ξανά ενεργό ρόλο στη ζωή της πόλης. «Είναι πολύ σημαντικό το κάθε μνημείο, όταν αποκαθίσταται, να επανέρχεται στην αρχική του λειτουργία. Αυτό, άλλωστε, είναι και το νόημα των παρεμβάσεων του υπουργείου Πολιτισμού και των υπηρεσιών του. Τα μνημεία να ξαναγίνονται λειτουργικά και να εντάσσονται στην καθημερινότητα της πόλης και στη ζωή των πολιτών», σημείωσε.

Αναφερόμενη στη συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την ΕΥΑΘ, η υπουργός έκανε λόγο για ένα παράδειγμα αποτελεσματικής συνέργειας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς. «Αυτό το μικρό έργο με την αποκατάσταση των οκτώ κρηνών τεκμηριώνει πώς η συνέργεια και η συνεργασία ανάμεσα στην κεντρική κυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση, όταν γίνεται υπό σαφείς και ξεκάθαρους όρους, έχει μόνο θετικά αποτελέσματα. Ελπίζω οι κάτοικοι να προστατεύσουν αυτά τα μικρά μνημεία που αναβαθμίστηκαν μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο τους», δήλωσε, καθώς όπως είπε, «μόνο η αγάπη των πολιτών και των ανθρώπων που έρχονται σε επαφή με το μνημειακό μας απόθεμα το προστατεύει πραγματικά».

«Οχτώ εμβληματικά διαμάντια στην Άνω Πόλη γίνονται πλέον μικρά τοπόσημα της περιοχής»

Στη λειτουργική και συμβολική αξία των παρεμβάσεων στην Άνω Πόλη αναφέρθηκε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, χαρακτηρίζοντας τις κρήνες νέα σημεία αναφοράς για την περιοχή. «Οχτώ εμβληματικά διαμάντια στην Άνω Πόλη γίνονται πλέον μικρά τοπόσημα της περιοχής. Συνδέουν την πόλη και την Άνω Πόλη με το παρελθόν της και συγχρόνως δημιουργούν ένα ακόμη τουριστικό απόθεμα», ανέφερε.

Ο δήμαρχος σημείωσε ότι ήδη οι πρώτες παρεμβάσεις έχουν αλλάξει την εικόνα της γειτονιάς και τόνισε πως το έργο ολοκληρώθηκε εντός χρονοδιαγράμματος. «Παραδίδονται τέσσερις κρήνες σήμερα. Έχουν ήδη παραδοθεί και λειτουργούν οι τέσσερις πρώτες κρήνες, επομένως έχουμε ένα έργο, το οποίο παραδίδεται στην ώρα του, στους κατοίκους, στους επισκέπτες αλλά κυρίως στην ιστορία της πόλης», είπε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών σε δημόσιο πόσιμο νερό μέσω των κρηνών. «Οι οχτώ κρήνες που παραδίδονται διαθέτουν πόσιμο νερό, κάτι που αποτελεί μέρος μιας συγκεκριμένης πολιτικής για τον δημόσιο χώρο. Μαζί με την ΕΥΑΘ έχουμε αναπτύξει ένα δίκτυο με περισσότερες από 30 δημόσιες κρήνες σε όλη την πόλη», τόνισε ο κ. Αγγελούδης.