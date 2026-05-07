Ο Απόστολος Τζιτζικώστας ανέφερε στους Financial Times ότι οι τιμές ή οι ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών δεν πληρούν τα κριτήρια των «έκτακτων περιστάσεων» που θα μπορούσαν να απαλλάξουν τις αεροπορικές εταιρείες από την ευθύνη προς τους επιβάτες.

«Η τιμή του καυσίμου αεροσκαφών είναι ο λόγος που έχουμε ακυρώσεις πτήσεων, αλλά αν ακυρώνουν πτήσεις χωρίς να συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις – οι τιμές των καυσίμων δεν θεωρούνται τέτοιες – τότε θα πρέπει να αποζημιώνουν τους επιβάτες», δήλωσε ο Επίτροπος.

Αν και η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομοθεσία ισχύει και στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit, η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει διαφορετική πολιτική. Την περασμένη εβδομάδα έγινε γνωστό ότι οι κυρώσεις για τις αεροπορικές εταιρείες που ακυρώνουν πτήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω έλλειψης καυσίμων έχουν χαλαρώσει.

Η Ryanair, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη, δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να ακυρώσει καλοκαιρινές πτήσεις, καθώς έχει προχωρήσει σε αντιστάθμιση κινδύνου (hedging) για τα καύσιμα πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Ωστόσο, άλλες εταιρείες έχουν ήδη προχωρήσει σε ακυρώσεις πτήσεων, μεταξύ των οποίων η γερμανική Lufthansa και η ιρλανδική Aer Lingus.

Οι δηλώσεις του Τζιτζικώστα έγιναν την ώρα που ο επικεφαλής μεγάλης ασιατικής αεροπορικής εταιρείας ανέφερε ότι η κρίση καυσίμων είναι χειρότερη ακόμη και από την περίοδο της πανδημίας Covid-19, όταν τα αεροπλάνα είχαν καθηλωθεί λόγω παγκόσμιων περιορισμών.

«Νόμιζα ότι τα είχα δει όλα με τον Covid… αλλά το να βλέπω το καύσιμο αεροσκαφών να τριπλασιάζεται είναι πολύ χειρότερο», δήλωσε ο Τόνι Φερνάντες, διευθύνων σύμβουλος της AirAsia.

«Ξυπνάς μια μέρα και το βασικό σου κόστος έχει τριπλασιαστεί – ήταν μια εντελώς νέα εμπειρία για μένα, παρότι έχω περάσει πολλά στη ζωή μου», πρόσθεσε.

Το κόστος των καυσίμων έχει εκτοξευθεί από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο με το Ιράν. Το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ για τη ναυσιπλοΐα έχει περιορίσει τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Εκπρόσωπος της Ryanair δήλωσε: «Καθώς έχουμε αντισταθμίσει το 80% των καυσίμων μας μέχρι τον Μάρτιο του 2027 σε τιμή 67 δολάρια το βαρέλι – λιγότερο από το μισό των τρεχουσών τιμών – δεν σχεδιάζουμε περικοπές στα δρομολόγιά μας αυτό το καλοκαίρι».

Η βρετανική κυβέρνηση ανέφερε ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν αντιμετωπίζουν προς το παρόν έλλειψη καυσίμων, καθώς τα καύσιμα αγοράζονται συνήθως εκ των προτέρων και τα αεροδρόμια διατηρούν αποθέματα για την ομαλή λειτουργία τους.

Παράλληλα, η AirAsia προχωρά στον στρατηγικό σχεδιασμό της μελλοντικής της ανάπτυξης, υπογράφοντας συμφωνία ύψους 19 δισ. δολαρίων (13,9 δισ. λιρών) για την αγορά 150 αεροσκαφών Airbus A220-300 από το 2028, με δυνατότητα διπλασιασμού της παραγγελίας.

Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε στις εγκαταστάσεις της Airbus στο Μιραμπέλ του Καναδά, αποτελεί τη μεγαλύτερη παραγγελία αεροσκαφών στην ιστορία της χώρας και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά και τη βιομηχανία στη Βόρεια Ιρλανδία, καθώς τα φτερά των συγκεκριμένων αεροσκαφών κατασκευάζονται στο Μπέλφαστ.