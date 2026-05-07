Η συγκέντρωση ήταν τόσο μεγάλη που πολλοί επισκέπτες στην παραλία, αποφάσισαν να αποχωρήσουν και να αποφύγουν το κολύμπι υπό το φόβο ενδεχόμενου τσιμπήματος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής που μίλησαν στο evima, το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα έντονο από τις πρωινές ώρες, με μεγάλες συγκεντρώσεις μεδουσών κοντά στην ακτογραμμή. Η εικόνα της παραλίας οδήγησε αρκετούς επισκέπτες να εγκαταλείψουν το σημείο, καθώς υπήρχε έντονος προβληματισμός για πιθανά τσιμπήματα.

Οι μέδουσες επηρεάζουν αρνητικά την κίνηση

Η παρουσία μεδουσών στον Ευβοϊκό κόλπο δεν είναι ασυνήθιστη, ωστόσο κατά περιόδους παρατηρούνται αυξημένες συγκεντρώσεις, οι οποίες συνδέονται με τις καιρικές συνθήκες, τη θερμοκρασία της θάλασσας και τα θαλάσσια ρεύματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πληθυσμοί αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν και είδη όπως η μωβ μέδουσα (Pelagia noctiluca), γνωστή για το επώδυνο τσίμπημά της.

Το φαινόμενο έχει επηρεάσει αρνητικά την κίνηση στην παραλία, ενώ οι τοπικές αρχές και κάτοικοι παρακολουθούν την εξέλιξή του. Προς το παρόν, συνιστάται προσοχή στους λουόμενους και αποφυγή κολύμβησης σε περιοχές όπου παρατηρείται αυξημένη παρουσία μεδουσών.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοια φαινόμενα συχνά είναι παροδικά, ωστόσο μπορεί να διαρκέσουν από λίγες ημέρες έως και μεγαλύτερο διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες που τα ευνοούν.