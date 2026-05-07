Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η ένταση ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης (7/5) όταν ο Βαλβέρδε εμφανίστηκε εξοργισμένος στα αποδυτήρια, κατηγορώντας τον Τσουαμενί ότι διέρρευσε στον Τύπο το επεισόδιο που είχε προηγηθεί μεταξύ τους στην προπόνηση της Τετάρτης (6/5).

Ο Ουρουγουανός φέρεται να αρνήθηκε ακόμη και να δώσει το χέρι στον συμπαίκτη του, με το κλίμα να είναι ήδη εκρηκτικό πριν καν αρχίσει η προπόνηση.

Η κατάσταση ξέφυγε πολύ γρήγορα στο γήπεδο. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές ακραίας έντασης, με τους δύο μέσους να επιδίδονται σε σκληρά μαρκαρίσματα και συνεχές trash talking από τα πρώτα λεπτά. Παρά το εμφανές πρόβλημα, ο προπονητής Άλβαρο Αρμπελόα και το τεχνικό επιτελείο δεν παρενέβησαν άμεσα ώστε να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Η κορύφωση ήρθε μετά το τέλος της προπόνησης, μέσα στα αποδυτήρια. Ο Βαλβέρδε συνέχισε να επιτίθεται λεκτικά στον Γάλλο χαφ, ο οποίος αρχικά προσπάθησε να αποφύγει τη σύγκρουση ζητώντας να σταματήσει η ένταση για το καλό της ομάδας. Ωστόσο, όταν ο Ουρουγουανός επέμεινε, ο Τσουαμενί φέρεται να έχασε την ψυχραιμία του και να τον χτύπησε με δυνατή γροθιά.

Το χτύπημα είχε ως αποτέλεσμα ο Βαλβέρδε να πέσει στο πάτωμα χάνοντας προσωρινά τις αισθήσεις του, ενώ υπέστη βαθύ σχίσιμο στο πρόσωπο. Άμεσα επικράτησε πανικός, με το ιατρικό επιτελείο να τον μεταφέρει στο ιατρείο και στη συνέχεια σε νοσοκομείο για ράμματα.

Όπως αποκάλυψε η “Mundo Deportivo”, από το χτύπημα στο κεφάλι ο Βαλβέρδε είχε μερική απώλεια μνήμης, με τους γιατρούς να μην το σκέφτονται ούτε στιγμή και να του συστήνουν να ξεκουραστεί για τουλάχιστον μία εβδομάδα.

Κάτι που σημαίνει πως θα χάσει το κυριακάτικο (10/3) Clasico απέναντι στην Μπαρτσελόνα στο “Καμπ Νόου”, σε ένα ματς που οι μερένγκες θα προσπαθήσουν να πάρουν τη νίκη για να μην επιτρέψουν στους μπλαουγκράνα να κάνουν φιέστα τίτλου μπροστά στους οπαδούς τους.

🚨 BREAKING: Fede Valverde suffered from TEMPORARY AMNESIA after getting knocked out. He was FORGETTING THINGS. @elchiringuitotv pic.twitter.com/TAvQwiJPcK — Madrid Zone (@theMadridZone) May 7, 2026

Η διοίκηση της Ρεάλ, υπό τον Χοσέ Άνχελ Σάντσεθ και τον Φλορεντίνο Πέρεθ, έχει ήδη καλέσει και τους δύο ποδοσφαιριστές σε απολογία, ενώ όλα δείχνουν πως αμφότεροι θα τεθούν προσωρινά εκτός ομάδας μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.