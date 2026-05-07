Τα «όχι» και τα λάθη του παρελθόντος

«Τα όχι που είπα στην καριέρα μου, μού στοίχησαν. Δε μπορώ να πω πως ό,τι έχω κάνει στην καριέρα μου ήταν τα αριστουργήματα, αλλά έχω πει πολλά όχι, και αυτό είναι μια μορφή αντίστασης. Αν δε βρω κάτι, το οποίο να το ερωτευτώ, γιατί να παίξω; Μετανιώνω για πολλά πράγματα στη ζωή μου. Έχω κάνει πολλά λάθη, και τα όχι που έχω πει ίσως ήταν λάθος. Τρως και τα μούτρα σου», εξομολογήθηκε.

Σε άλλο σημείο ανέφερε: «Το χειροκρότημα όταν είσαι πιο νέος το θέλεις, όταν όμως φτάνεις σε μια ηλικία καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν κι άλλα πράγματα, πιο ουσιαστικά…».

Το μεγάλαιο κεφάλαιο της ζωής της, Τόλης Βοσκόπουλος

Αρχικά ανέφερε: «Εκτιμούσα τη Τζένη Καρέζη για πάρα πολλά πράγματα. Η Τζένη Καρέζη, αν δεν της άρεσες, σε χαιρετούσε αλλά δεν το έκανε εγκάρδια. Αυτό για μένα ήταν μάθημα. Το θεωρούσα ευθύτητα. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν εντελώς διαφορετικό πλάσμα. Τις αγαπούσα και τις δυο για διαφορετικούς λόγους». Ενώ, έβαλε οριστικό τέλος στις παλιές φήμες που την ήθελαν να έχει ζήσει ένα ειδύλλιο με τον Τόλη Βοσκόπουλο τονίζοντας: «Με τον Τόλη Βοσκόπουλο δεν ισχύει ότι είχαμε φλερτ. Ήμασταν αλλού και ο ένας και ο άλλος. Ο Τόλης ήταν με τη Ζωή Λάσκαρη τότε… Ήταν ένας πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος…».

Το εξώφυλλο στο Playboy

Ήταν σαν ένα στοίχημα με τον εαυτό μου, αν μπορεί ένα γυμνό να είναι έργο τέχνης. Είχα συμφωνία ότι δε θα υπάρχει γυμνό… Όταν βρέθηκα στην Πορτογαλία σε εκείνο το καταπληκτικό τοπίο με τους γλάρους στα βράχια, πέταξα τα ρούχα. Το θεώρησα ιεροσυλία να είμαι ντυμένη εκεί. Νομίζω ότι μου στοίχησε αυτό το εξώφυλλο. Στον χώρο μου δεν άρεσε… Η φωτογράφηση δεν είχε καθόλου ρετούς», εξήγησε.

Ο έρωτας στη ζωή της – Γιατί δεν απέκτησε παιδί

«Υπάρχει έρωτας χωρίς κλάμα; Εγώ νόμιζα ότι ερωτευόμαστε μόνο μια φορά στη ζωή μας, αλλά δεν είναι μόνο μια. Δεν έκανα παιδιά, ούτε παντρεύτηκα ποτέ… Δεν ήθελα να κάνω ένα παιδί, γιατί σκεφτόμουν ποιός θα μου το μεγαλώσει, δεν ήθελα να το πλασάρω στη μαμά μου. Το θεωρώ μεγάλη υπόθεση το παιδί» υπογράμμισε.