Η πλατφόρμα streaming βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης του τηλεοπτικού της περιεχομένου, με αρκετές παραγωγές να «κόβονται» είτε μετά από μία μόνο σεζόν είτε παρά την αρχική τους δυναμική, στο πλαίσιο μιας πιο αυστηρής στρατηγικής που βασίζεται σε δεδομένα τηλεθέασης και αλγοριθμικά μοντέλα.

Ακυρώσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις

Μεταξύ των σειρών που ακυρώθηκαν ξεχωρίζει το μεγάλο budget western δράμα “The Abandons”, με πρωταγωνιστές τη Lena Headey και τη Gillian Anderson. Η σειρά σταμάτησε μετά την πρώτη σεζόν, μόλις λίγες εβδομάδες μετά την πρεμιέρα της τον Δεκέμβριο, προκαλώντας έκπληξη στο κοινό που ανέμενε συνέχεια.

Ο δημιουργός της σειράς Kurt Sutter αντέδρασε έντονα, κατηγορώντας το Netflix ότι προτίμησε «τον αλγόριθμο αντί για το δημιουργικό όραμα ενός καλλιτέχνη». Αν και αργότερα ανακάλεσε εν μέρει τη δήλωσή του, το περιστατικό ανέδειξε τη σύγκρουση ανάμεσα στη δημιουργική διαδικασία και τις πλατφορμικές αποφάσεις βάσει δεδομένων.

Άλλες γνωστές ακυρώσεις

Στη λίστα των σειρών που «κόπηκαν» περιλαμβάνονται επίσης:

Η animated σειρά “Terminator Zero”, η οποία ακυρώθηκε λόγω χαμηλής θεαματικότητας, παρά την θετική υποδοχή από κοινό και κριτικούς.

Το ισπανικό θρίλερ “Billionaires’ Bunker”, που δεν ανανεώθηκε λόγω χαμηλών επιδόσεων και αρνητικών κριτικών.

Το “The Vince Staples Show”, το οποίο ολοκληρώθηκε μετά από δύο σεζόν.

Η επιτυχημένη σειρά “Alice in Borderland”, που θα ολοκληρωθεί οριστικά στην 4η σεζόν.

Η reality παραγωγή “Pop the Balloon”, η οποία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει δεύτερη σεζόν.

Η σειρά “Miss Governor”, που ακυρώθηκε μετά τον πρώτο κύκλο.

Το “The Night Agent”, το οποίο θα ρίξει αυλαία στην 4η σεζόν του, παρότι βρίσκεται ακόμη σε παραγωγή.

Αντιδράσεις και τάση στην streaming βιομηχανία

Πολλοί δημιουργοί εκφράζουν απογοήτευση, υποστηρίζοντας ότι αρκετές από αυτές τις σειρές είχαν καλλιτεχνική δυναμική, αλλά δεν «έπιασαν» τα εσωτερικά όρια απόδοσης που θέτει η πλατφόρμα.

Η πολιτική αυτή δεν αφορά μόνο το Netflix, καθώς παρόμοιες πρακτικές ακολουθούν και άλλες streaming υπηρεσίες όπως το Peacock, το Apple TV+ και το Hulu, οι οποίες επίσης έχουν προχωρήσει σε ακυρώσεις δημοφιλών σειρών τον τελευταίο χρόνο.

Η τάση δείχνει ότι το μέλλον της τηλεοπτικής παραγωγής στις streaming πλατφόρμες καθορίζεται ολοένα και περισσότερο από αλγόριθμους και metrics, παρά από παραδοσιακά κριτήρια καλλιτεχνικής συνέχειας.