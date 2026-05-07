Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε ηEurobank στο πρώτο τρίμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της οργανικής ανάπτυξης, παρά το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.

Όπως σημείωσε ο CEO της τράπεζας, Φωκίων Καραβίας, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης σε αναλυτές, η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να επηρεάζεται από τις εξελίξεις στην περιοχή του Κόλπου, τις πιέσεις στις αγορές ενέργειας και την υποχώρηση της εμπιστοσύνης. Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν σε υψηλότερο πληθωρισμό και επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Ευρώπη, με το ΑΕΠ να αναθεωρείται προς τα κάτω κατά περίπου 0,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Παρά το περιβάλλον αυτό, η Ελλάδα και η Κύπρος αναμένεται να συνεχίσουν να υπεραποδίδουν έναντι της Ευρωζώνης, με βασικούς μοχλούς τον τουρισμό και τη ναυτιλία.

Ισχυρή αύξηση δανείων και εσόδων

Η Eurobank κατέγραψε καθαρά κέρδη 351 εκατ. ευρώ, με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) στο 15,1% και ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή στα 2,55 ευρώ.

Η πιστωτική επέκταση παρέμεινε ισχυρή, οδηγώντας σε καθαρή αύξηση δανείων κατά 1,1 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση και σχεδόν 10% σε ετήσια.

Στην Ελλάδα, η αύξηση προήλθε κυρίως από επιχειρηματικά δάνεια, ενώ ενισχύεται σταδιακά και η στεγαστική πίστη. Στη Βουλγαρία η ζήτηση παραμένει ισχυρή, ενώ στην Κύπρο καταγράφηκε η υψηλότερη αύξηση των τελευταίων πέντε τριμήνων.

Η δυναμική αυτή ενίσχυσε τα έσοδα, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να αυξάνονται κατά 2,6%, ενώ οι προμήθειες σημείωσαν άνοδο 20% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της αύξησης του όγκου δανείων, αλλά και των ασφαλιστικών εργασιών και της διαχείρισης περιουσίας.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια (AUM) αυξήθηκαν κατά 26% σε ετήσια βάση, ενισχύοντας περαιτέρω τη συμβολή των μη επιτοκιακών εσόδων.

Ισχυρή λειτουργική επίδοση

Τα λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 6,6%, ενώ τα βασικά λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 460 εκατ. ευρώ (+8% ετησίως).

Οι διεθνείς δραστηριότητες απέφεραν 165 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 50% της συνολικής κερδοφορίας, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της γεωγραφικής διαφοροποίησης.

Η ποιότητα ενεργητικού παραμένει ανθεκτική, με ήπιες ροές νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ενώ ο δείκτης κόστους κινδύνου διαμορφώθηκε στις 55 μονάδες βάσης.

Η κεφαλαιακή θέση παραμένει ισχυρή, με δείκτη CET1 στο 15,4% και συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 20,4%.

Έξοδα, επενδύσεις και ειδικά στοιχεία

Ο Group CFO της Eurobank, Χάρης Κοκολογιάννης, σημείωσε ότι τα λειτουργικά έξοδα παραμένουν εντός στόχων, με καθοδήγηση για το 2026 στα 1,33 δισ. ευρώ (+5,5%).

Η αύξηση αποδίδεται κυρίως σε επενδύσεις σε τεχνολογία (IT), μισθολογικά κόστη και δαπάνες που σχετίζονται με την υιοθέτηση του ευρώ στη Βουλγαρία.

Στα αποτελέσματα περιλαμβάνεται κόστος 35 εκατ. ευρώ από πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στην Κύπρο (200 εργαζόμενοι), με ετήσια εξοικονόμηση 14 εκατ. ευρώ.

Αντισταθμιστικά, καταγράφηκε θετική επίδραση 20 εκατ. ευρώ από αποδέσμευση πρόβλεψης στη Ρουμανία.

Ο φορολογικός συντελεστής διαμορφώθηκε στο 22,8% στο πρώτο τρίμηνο για τεχνικούς λόγους, με εκτίμηση σύγκλισης προς το 21% για το σύνολο του έτους.

Προοπτικές

Η διοίκηση διατηρεί τον στόχο πιστωτικής επέκτασης 3,8 δισ. ευρώ για το 2026, ενώ τα πρώτα στοιχεία για τον Απρίλιο κρίνονται ενθαρρυντικά.

Στα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) εντοπίζονται και ανοδικοί κίνδυνοι, με τη συμβολή της Βουλγαρίας να εκτιμάται στα 20 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Παρά τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες, η Eurobank εμφανίζεται σε τροχιά επίτευξης των στόχων της, με ισχυρή οργανική ανάπτυξη και ανθεκτικότητα σε όλες τις βασικές αγορές δραστηριοποίησης.