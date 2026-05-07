Σύμφωνα με το epiruspost, τα δύο ανήλικα κορίτσια κατήγγειλαν τον άνδρα στις Αρχές, με την κινητοποίηση της αστυνομίας να είναι άμεση. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων εντόπισαν και συνέλαβαν τον κατηγορούμενο στην περιοχή του Βοτανικού, ο οποίος φαίνεται πως ακολουθούσε κατά πόδας τα δύο κορίτσια. Πρόκειται για έναν 42χρονο υπήκοο Αυστραλίας με ελληνικές ρίζες.

Η επίμονη παρουσία του και η συμπεριφορά του προκάλεσαν στις ανήλικες φόβο και ανησυχία για τη σωματική τους ακεραιότητα, αναγκάζοντάς τες να αναζητήσουν βοήθεια. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς δεν διέθετε ούτε τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή, επίμονη καταδίωξη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.