Στη media day των πρασίνων πριν την αναμέτρηση, ο Ματίας Λεσόρ ανέφερε πως το τριφύλλι πρέπει να παίξει πιο σκληρά και καλύτερα στην άμυνα για να κάνει το 3-1, ενώ ανέφερε πως ίσως να υπήρχε μία ικανοποίηση μετά τις δύο νίκες στη Βαλένθια.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Για το τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός AKTOR που δεν το έκανε στο Game 3 για να γίνει το 3-1: “Πρέπει να παίξουμε πιο σκληρά. Να παίξουμε καλύτερη άμυνα και να κερδίσουμε το παιχνίδι“.

Για το αν ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν ήταν προετοιμασμένος για την αντίδραση της Βαλένθια: “Ήταν πιο physical από εμάς. Έπαιζαν με περισσότερο θυμό. Ίσως να είχαμε μια ικανοποίηση επειδή κερδίσαμε τα δύο παιχνίδια στη Βαλένθια“.

Για το αν το ψυχολογικό πλεονέκτημα είναι ακόμη στη μεριά των πρασίνων: “Έχουμε δύο παιχνίδια μπροστά μας για να κερδίσουμε το ένα. Αυτό είναι όλο. Πρέπει να κερδίσουμε ένα παιχνίδι. Αύριο είναι μία ευκαιρία. Να κάνουμε αυτό που πρέπει και να κερδίσουμε“.

Για το αν αυτό είναι υπόσχεση προς τον κόσμο: “Εγώ δεν δίνω υποσχέσεις“.

Για το αν πιστεύει πως η σειρά δεν θα γυρίσει στη Βαλένθια: “Όπως είπα και πριν. Έχουμε δύο παιχνίδια για να πάρουμε μία νίκη. Αύριο έχουμε μία ευκαιρία. Έχουμε ένα παιχνίδι να κερδίσουμε και δύο ευκαιρίες. Είτε είναι εδώ, είτε στη Βαλένθια πρέπει να κερδίσουμε ένα παιχνίδι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αν με ρωτάτε, το μόνο που με ενδιαφέρει είναι το επόμενο παιχνίδι. Δεν κοιτάω το πέμπτο παιχνίδι. Έρχεται το τέταρτο και πρέπει να το κερδίσουμε“.