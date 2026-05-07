Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναδεικνύεται ως ο καταλληλότερος πρωθυπουργός με σημαντική απόσταση από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Η πλειοψηφία των πολιτών τάσσεται υπέρ της διεξαγωγής πρόωρων εκλογών, ενώ μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, το 17,8% των ερωτηθέντων επιθυμεί τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Τα ποσοστά των κομμάτων με αναγωγή

Τα ποσοστά των κομμάτων με αναγωγή επί των έγκυρων ψήφων παρουσιάζουν την ακόλουθη κατανομή: Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 28,8%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 14,5%. Η Ελληνική Λύση καταγράφει 10,9% και η Πλεύση Ελευθερίας 10,1%. Το ΚΚΕ συγκεντρώνει 7,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ 5%, η Φωνή Λογικής 4%, οι Δημοκράτες 3,2%, το ΜέΡΑ25 2,8%, η Νίκη 2,3% και η Νέα Αριστερά 1,2%. Άλλα κόμματα συγκεντρώνουν συνολικά 9,5%.

Πρόθεση ψήφου χωρίς αναγωγή

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου χωρίς αναγωγή, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 22,5%, το ΠΑΣΟΚ 11,3%, η Ελληνική Λύση 8,5% και η Πλεύση Ελευθερίας 7,9%. Το ΚΚΕ καταγράφει 6%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,9%, η Φωνή Λογικής 3,1%, οι Δημοκράτες και το ΜέΡΑ25 από 2,2% έκαστο, η Νίκη 1,8% και η Νέα Αριστερά 0,9%. Άλλα κόμματα συγκεντρώνουν 7,4%, ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος ανέρχεται στο 22%.

Στάση πολιτών απέναντι σε πιθανά κόμματα Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά

Η δημοσκόπηση διερεύνησε επίσης την πιθανή ανταπόκριση των πολιτών σε νέα κομματικά σχήματα. Συγκεκριμένα, το 72,5% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι σίγουρα ή μάλλον δεν θα ψήφιζε κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, έναντι 23,2% που απαντά θετικά.

Αντίστοιχα, το 67,9% δεν θα ψήφιζε κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, ενώ το 25,1% εκφράζει θετική στάση. Ακόμη πιο αρνητική είναι η ανταπόκριση σε πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, καθώς το 83,1% δηλώνει αρνητικό και μόλις το 13,3% θετικό.

Προτιμήσεις για κυβερνητικό σχήμα μετά τις εκλογές

Ερωτηθέντες για το επιθυμητό κυβερνητικό σχήμα μετά τις εκλογές, οι πολίτες εκφράζουν ποικίλες προτιμήσεις. Το 17,8% επιθυμεί αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ, ενώ το 17,3% τάσσεται υπέρ οικουμενικής κυβέρνησης. Κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ και ΠΑΣΟΚ προτιμά το 6,1%, ίδιο ποσοστό με αυτούς που επιθυμούν κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με κόμματα της αριστεράς. Αυτοδύναμη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επιθυμεί το 4,5%, ενώ το 2,8% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ με Βελόπουλο και άλλα κόμματα. Ίδιο ποσοστό συγκεντρώνει η επιλογή κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με Καρυστιανού και κόμμα Τσίπρα.

Μητσοτάκης καταλληλότερος πρωθυπουργός με σημαντική διαφορά

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με σημαντική απόσταση, συγκεντρώνοντας 23,1% των προτιμήσεων. Ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,9% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,8%. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου συγκεντρώνει 5,1%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας 2,3%, ο Γιάνης Βαρουφάκης και ο Σωκράτης Φάμελλος από 1,7% έκαστος, ο Στέφανος Κασσελάκης 1,6% και ο Δημήτρης Νατσιός 1,4%. Το 15,6% απαντά άλλον πολιτικό, ενώ το 20,2% δηλώνει κανέναν.