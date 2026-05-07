Σε βάρος του 54χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη, είχαν σχηματιστεί τρεις δικογραφίες, η τελευταία μόλις τον περασμένο Μάρτιο, για παραβίαση των ασφαλιστικών μέτρων που είχαν εκδοθεί σε βάρος του. Οι περιοριστικοί όροι είχαν επιβληθεί στον 54χρονος μετά από καταγγελία και μήνυση για προηγούμενη επίθεση και απειλές σε βάρος του Νικήτα, γεγονός που πλέον επανέρχεται στο επίκεντρο της έρευνας.





«Θα διερευνήσω ακριβώς τις συνθήκες υπό τις οποίες διεξήχθη η διαδικασία. Στην τελευταία μήνυση δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, αφέθηκε ελεύθερος, είχε παραβιάσει τους όρους», δήλωσε η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος Αλεξάνδρα Σπανάκη.

«Όταν παραβιάστηκαν τα προστατευτικά μέτρα το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε έγγραφο στην Εισαγγελία λέγοντας ότι έγινε παραβίαση των μέτρων και η απόφαση της εισαγγελικής αρχής ήταν τότε “αφήστε τον ελεύθερο”», σχολίασε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Τη Δευτέρα 11 Μαΐου αναμένεται να απολογηθούν στον τακτικό ανακριτή ο 54χρονος και η σύζυγός του, οι οποίοι κρατούνται στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε από το σημείο, ο δημοσιογράφος του ΕΡΤnews Γιώργος Παπαδάκης, «το πλέον πιθανό είναι ότι ανακριτής και εισαγγελέας θα έρθουν εδώ αντί να μεταχθούν οι δυο τους στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Μια επιλογή που έχει να κάνει καθαρά με λόγους ασφαλείας. Αν και η οικογένεια του θύματος ακούστηκε να ζητά καταλλαγή, οι αστυνομικοί οφείλουν να λαμβάνουν τα μέτρα που πρέπει». Υπενθυμίζεται ότι η βασική κατηγορία που αντιμετωπίζει ο 54χρονος είναι για ανθρωποκτονία από πρόθεση τελεσθείσα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ενώ η σύζυγος του κατηγορείται για απλή συνέργεια.

Τέλος ως τραγική ειρωνεία μπορεί να χαρακτηριστεί το γεγονός ότι η εκδίκαση μιας από τις τρεις δικαστικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν σε βάρος του 54χρονου, αυτή που ήταν και η πιο βίαιη και σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, έχει οριστεί για τις 15 Ιανουαρίου του 2027.