Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει ως καταλληλότερος για πρωθυπουργός, με τριπλάσια ποσοστά από εκείνα του δεύτερου Νίκου Ανδρουλάκη. Από εκεί και πέρα δεν θα πρέπει να παραγνωριστεί και το γεγονός ότι οι πολίτες ανησυχούν για την οικονομική κατάσταση και ζητούν νέα μέτρα από την κυβέρνηση.

Δημοσκόπηση MRB: Προβάδισμα ΝΔ με 14,3 μονάδες – Η δυναμική των κομμάτων Τσίπρα, Καρυστιανού, Σαμαρά [ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ]

Δημοσκόπηση: Σημαντική διαφορά 14,3 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των έγκυρων, σύμφωνα με την MRB για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού OPEN.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναδεικνύεται ως ο καταλληλότερος πρωθυπουργός με σημαντική απόσταση από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Η πλειοψηφία των πολιτών τάσσεται υπέρ της διεξαγωγής πρόωρων εκλογών, ενώ μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, το 17,8% των ερωτηθέντων επιθυμεί τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.









Τα ποσοστά των κομμάτων με αναγωγή

Τα ποσοστά των κομμάτων με αναγωγή επί των έγκυρων ψήφων παρουσιάζουν την ακόλουθη κατανομή: Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 28,8%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 14,5%. Η Ελληνική Λύση καταγράφει 10,9% και η Πλεύση Ελευθερίας 10,1%. Το ΚΚΕ συγκεντρώνει 7,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ 5%, η Φωνή Λογικής 4%, οι Δημοκράτες 3,2%, το ΜέΡΑ25 2,8%, η Νίκη 2,3% και η Νέα Αριστερά 1,2%. Άλλα κόμματα συγκεντρώνουν συνολικά 9,5%.

Πρόθεση ψήφου χωρίς αναγωγή

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου χωρίς αναγωγή, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 22,5%, το ΠΑΣΟΚ 11,3%, η Ελληνική Λύση 8,5% και η Πλεύση Ελευθερίας 7,9%. Το ΚΚΕ καταγράφει 6%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,9%, η Φωνή Λογικής 3,1%, οι Δημοκράτες και το ΜέΡΑ25 από 2,2% έκαστο, η Νίκη 1,8% και η Νέα Αριστερά 0,9%. Άλλα κόμματα συγκεντρώνουν 7,4%, ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος ανέρχεται στο 22%.

Στάση πολιτών απέναντι σε πιθανά κόμματα Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά

Η δημοσκόπηση διερεύνησε επίσης την πιθανή ανταπόκριση των πολιτών σε νέα κομματικά σχήματα. Συγκεκριμένα, το 72,5% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι σίγουρα ή μάλλον δεν θα ψήφιζε κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, έναντι 23,2% που απαντά θετικά.

Αντίστοιχα, το 67,9% δεν θα ψήφιζε κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, ενώ το 25,1% εκφράζει θετική στάση. Ακόμη πιο αρνητική είναι η ανταπόκριση σε πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, καθώς το 83,1% δηλώνει αρνητικό και μόλις το 13,3% θετικό.

Προτιμήσεις για κυβερνητικό σχήμα μετά τις εκλογές

Ερωτηθέντες για το επιθυμητό κυβερνητικό σχήμα μετά τις εκλογές, οι πολίτες εκφράζουν ποικίλες προτιμήσεις. Το 17,8% επιθυμεί αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ, ενώ το 17,3% τάσσεται υπέρ οικουμενικής κυβέρνησης. Κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ και ΠΑΣΟΚ προτιμά το 6,1%, ίδιο ποσοστό με αυτούς που επιθυμούν κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με κόμματα της αριστεράς. Αυτοδύναμη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επιθυμεί το 4,5%, ενώ το 2,8% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ με Βελόπουλο και άλλα κόμματα. Ίδιο ποσοστό συγκεντρώνει η επιλογή κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με Καρυστιανού και κόμμα Τσίπρα.

Μητσοτάκης καταλληλότερος πρωθυπουργός με σημαντική διαφορά

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με σημαντική απόσταση, συγκεντρώνοντας 23,1% των προτιμήσεων. Ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,9% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,8%. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου συγκεντρώνει 5,1%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας 2,3%, ο Γιάνης Βαρουφάκης και ο Σωκράτης Φάμελλος από 1,7% έκαστος, ο Στέφανος Κασσελάκης 1,6% και ο Δημήτρης Νατσιός 1,4%. Το 15,6% απαντά άλλον πολιτικό, ενώ το 20,2% δηλώνει κανέναν.

Δημοσκόπηση Pulse: Στο +15 από το ΠΑΣΟΚ η ΝΔ – Τι ζητούν οι πολίτες από την κυβέρνηση, πώς βλέπουν τα νέα κόμματα

Πρώτη με διαφορά 15 μονάδων από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ φέρνει τη Νέα Δημοκρατία η δημοσκόπηση της pulse που έγινε για λογαριασμό του ΣΚΑΙ. Σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα της ίδια εταιρίας η ΝΔ έχασε 1,5 μονάδα και από το 31% έπεσε στο 29,5% ενώ το ΠΑΣΟΚ παρέμεινε αμετάβλητο στο 14,5%.

Στην ίδια έρευνα καταγράφεται η ανησυχία των πολιτών για την οικονομία, συμφωνούν με τα μέτρα της κυβέρνησης, αλλά ζητούν περισσότερα μέτρα από την κυβέρνηση όπως περισσότερες κινήσεις ζητούν και για τη διεθνή συνεργασία και τις κινήσεις ενίσχυσης της άμυνας. Από εκεί και πέρα, η πλειοψηφία παραμένει αρνητική ως προς τα νέα κόμματα Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά.





Στην έρευνα της Pulse καταγράφεται η ροπή των ψηφοφόρων απέναντι στα υπό κατασκευή κόμματα του Αλέξη Τσίπρα, του Αντώνη Σαμαρά και της Μαρίας Καρυστιανού. Ειδικότερα, όμως, καταγράφονται οι συνέπειες, σε επίπεδο απωλειών, στα υπόλοιπα κόμματα , καθώς η ίδρυση των δύο ή και των τριών -τελικά- νέων κομματικών σχηματισμών, αναμένεται να διαμορφώσει ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο, λίγους μήνες πριν τις εθνικές εκλογές, οι οποίες, προς το παρόν, αναμένεται να διεξαχθούν την άνοιξη του 2027.

Τσίπρα και Καρυστιανού παρουσιάζουν ποσοστά αποδοχής περίπου στο 20%, ενώ το «κόμμα» Σαμαρά βρίσκεται στο 12%. Σε κάθε περίπτωση, απώλειες φαίνεται να έχουν όλα τα κόμματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Ωστόσο, το πεδίο αναμένεται να γίνει πιο ξεκάθαρο όταν ανακοινωθούν και επισήμως τα νέα κόμματα και ενταχθούν στις μετρήσεις για την πρόθεση ψήφου μαζί με τα υπάρχοντα κόμματα.

Το κυρίαρχο θέμα στην επικαιρότητα είναι σαφώς η κρίση και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Στην έρευνα της Pulse αποτυπώνεται το ποσοστό των πολιτών που ανησυχούν και ειδικότερα για ποιον τομέα. Όπως φαίνεται από τις απαντήσεις, οι συνέπειες στην οικονομία είναι εκείνες που επηρεάζουν περισσότερο και προκαλούν ανησυχία, ενώ το ενδεχόμενο μίας εμπλοκής σε στρατιωτικό επίπεδο, καταγράφει ένα ποσοστό, αλλά είναι σχετικά χαμηλό.

Δημοσκόπηση Pulse: Αναλυτικά η έρευνα