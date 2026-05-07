Για λόγους ασφαλείας είχε σκοπίμως διαρρεύσει ότι οι απολογίες τους θα πραγματοποιούνταν τη Δευτέρα. Ωστόσο, η διαδικασία διεξήχθη τελικά την Πέμπτη, στα γραφεία της Ασφάλειας Ηρακλείου, στο Αστυνομικό Μέγαρο, παρουσία των συνηγόρων τους, Γιώργου Κοκοσάλη και Κώστα Κοκοσάλη. Έπειτα από πολύωρη και συναισθηματικά φορτισμένη διαδικασία, και οι δύο κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για τη δολοφονία.

«Στο πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά τον φονιά του γιου μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου, ο πραγματικός Κώστας είχε χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, τη σκέψη μου και τη συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το μυαλό μου», φέρεται να ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων ο 54χρονος, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Από την πλευρά της, η 56χρονη υποστήριξε: «Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι κατάφερα να ουρλιάξω “Κώστα, μη, μη, μη!”, αλλά ήταν πλέον αργά. Οι εικόνες που αντίκρισα θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αυτός που σκότωσε τον συγχωρεμένο δεν ήταν ο Κώστας μου. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Δεν είχε καν την όψη του Κωστή μου. Ήταν ένας τρελός, ένα ακάθαρτο πνεύμα, χωρίς επαφή με το περιβάλλον».

Ο μεν 54χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, η δε σύζυγός του για συνέργεια. Μάλιστα, για λόγους ασφαλείας θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης.

Ηράκλειο: Φόβοι για βεντέτα μετά τη δολοφονία του 21χρονου

Οι Αρχές φοβούνται ότι με τη δολοφονία του 21χρονου θα ανοίξει νέος κύκλος αίματος ενώ στην Αμμουδάρα Ηράκλειου όπου έγινε το έγκλημα, οι κάτοικοι παραμένουν συγκλονισμένοι για τον χαμό ενός χαμογελαστού παιδιού που γνώριζαν καλά.

Σε βάρος του 54χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη, είχαν σχηματιστεί τρεις δικογραφίες, η τελευταία μόλις τον περασμένο Μάρτιο, για παραβίαση των ασφαλιστικών μέτρων που είχαν εκδοθεί σε βάρος του. Οι περιοριστικοί όροι είχαν επιβληθεί στον 54χρονος μετά από καταγγελία και μήνυση για προηγούμενη επίθεση και απειλές σε βάρος του Νικήτα, γεγονός που πλέον επανέρχεται στο επίκεντρο της έρευνας.





«Θα διερευνήσω ακριβώς τις συνθήκες υπό τις οποίες διεξήχθη η διαδικασία. Στην τελευταία μήνυση δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, αφέθηκε ελεύθερος, είχε παραβιάσει τους όρους», δήλωσε η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος Αλεξάνδρα Σπανάκη.

«Όταν παραβιάστηκαν τα προστατευτικά μέτρα το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε έγγραφο στην Εισαγγελία λέγοντας ότι έγινε παραβίαση των μέτρων και η απόφαση της εισαγγελικής αρχής ήταν τότε “αφήστε τον ελεύθερο”», σχολίασε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Τέλος ως τραγική ειρωνεία μπορεί να χαρακτηριστεί το γεγονός ότι η εκδίκαση μιας από τις τρεις δικαστικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν σε βάρος του 54χρονου, αυτή που ήταν και η πιο βίαιη και σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, έχει οριστεί για τις 15 Ιανουαρίου του 2027.