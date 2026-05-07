Σύμφωνα με το voria.gr, ο μεσάζων που αποδέχτηκε μέρος της ευθύνης ενώ έκανε και κίνηση καταβολής ενός ποσού, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 ετών και οδηγήθηκε στις φυλακές.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, όπου δικάστηκε σήμερα η υπόθεση δεν έκανε δεκτό το αίτημα του κατηγορούμενου να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα η έφεσή του και τον οδήγησε στις φυλακές. Το δικαστήριο έκρινε ότι οι υπόλοιποι οκτώ κατηγορούμενοι, ορισμένοι εκ των οποίων δικάστηκαν με πληρεξούσιο, δεν είχαν σχέση με την απάτη και ενεπλάκησαν χωρίς στοιχεία και γι’ αυτό τους έκρινε αθώους. Στις απολογίες τους οι παρόντες κατηγορούμενοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε σχέση, λέγοντας ότι δεν είχαν συνδεθεί με κανέναν τρόπο με τις συγκεκριμένες συναλλαγές, ούτε είχαν οποιαδήποτε επαφή με τους ανθρώπους του συνεταιρισμού.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο μεσάζων εμφανίστηκε στον συνεταιρισμό μέσω email ως εκπρόσωπος ολλανδικής εταιρίας και συμφώνησε να αγοράσει ποσότητες φρούτων από την περιοχή, κυρίως ροδάκινα, κάνοντας την παραγγελία στα αγγλικά και χωρίς να αποκαλύψει την πραγματική του ταυτότητα. Μάλιστα όπως κατατέθηκε στο δικαστήριο το περιεχόμενο του email παρέπεμπε σε μία ψεύτικη ιστοσελίδα της ολλανδικής εταιρίας και έτσι εξαπατήθηκαν τα μέλη του συνεταιρισμού.

Η αξία της παραγγελίας έφτανε τις 400.000 ευρώ, τα μέλη του συνεταιρισμού πείστηκαν και φρόντισαν για τη μεταφορά των φρούτων, τα οποία όμως δεν πληρώθηκαν ποτέ. Μάλιστα το εμπόρευμα παραδόθηκε σε διαφορετικά φορτία και στις επικοινωνίες ο μεσάζων διαβεβαίωνε ότι θα καταβάλει χρήματα. Όταν στη συνέχεια έγινε επικοινωνία με την εταιρία, διαπιστώθηκε ότι δεν έκανε καμία παραγγελία. Ο βασικός κατηγορούμενος όταν η υπόθεση διερευνήθηκε από την ανάκριση μετά την απολογία του προφυλακίστηκε για να αποφυλακιστεί με όρους στη συνέχεια. Έχοντας αποδεχτεί μέρος της απάτης κατέβαλε το ποσό των 25.000 ευρώ στον συνεταιρισμό, ενώ στο δικαστήριο ανέφερε ότι θα έκανε προσπάθειες για την καταβολή και των υπολοίπων χρημάτων.

Το εμπόρευμα παρ’ ότι είχε ασφαλιστεί από τον συνεταιρισμό, εντούτοις οι αγρότες δεν πήραν τα χρήματά τους, καθώς η ασφαλιστική εταιρία δεν αποζημιώνει θεωρώντας ότι είναι προϊόν απάτης και κρίνοντας ότι έπρεπε να είχαν ληφθεί διασφαλίσεις πριν την παράδοση των προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί η απάτη.