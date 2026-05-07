Μπορεί να απομένει ακόμη αρκετός χρόνος μέχρι την πρώτη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι που έρχεται, ωστόσο έχουν ήδη γίνει γνωστές σημαντικές λεπτομέρειες, με βασικότερη τον καλλιτέχνη που ερμηνεύει τον «ύμνο» της διοργάνωσης.

Η Κολομβιανή σταρ δεν ξεχωρίζει μόνο για τη φωνή της, αλλά και για την παρουσία της στο video clip. Παρά τα χρόνια της, διατηρείται σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, γεγονός που αναδεικνύεται και μέσα από την επιλογή του «καυτού» σορτς που φορά στο νέο της τραγούδι.

Ήδη, πλήθος θαυμαστών αποθεώνουν την ερμηνεία της, ωστόσο δεν λείπουν και οι επικριτικές φωνές. Ορισμένοι θεωρούν ότι η Shakira δεν διαθέτει πλέον την ίδια ενέργεια και σπιρτάδα που είχε στο παρελθόν, συγκρίνοντας τη νέα της δουλειά με το «Waka Waka (This Time for Africa)» από το Μουντιάλ του 2010.

Στα… σίγουρα με Shakira η FIFA για το Μουντιάλ 2026

Η επιλογή της μόνο τυχαία δεν είναι. Η Shakira δεν αποτελεί απλώς μία τραγουδίστρια με τεράστια απήχηση, αλλά μια καλλιτέχνιδα που έχει συνδέσει το όνομά της με τη διοργάνωση, έχοντας ερμηνεύσει και στο παρελθόν τραγούδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Παράλληλα, οι διοργανωτές έλαβαν υπόψη και τον γεωγραφικό παράγοντα, καθώς σημαντικό μέρος των αγώνων θα διεξαχθεί στο Mexico, όπου κυριαρχεί η ισπανική γλώσσα, αλλά και στις United States, όπου υπάρχει ισχυρή παρουσία ισπανόφωνων κοινοτήτων.