Γι’ αυτό άλλωστε δεκάδες χώρες και πόλεις σε όλο τον κόσμο νομοθετούν για να τα κρατήσουν εκτός των σχολικών τσαντών. Στην πλειονότητα των σχολείων στις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούνται ειδικές θήκες που κλειδώνουν και όπως δείχνει έρευνα που πραγματοποιήθηκε πέτυχαν τον στόχο τους -να μειώσουν τη χρήση των κινητών στην τάξη, ωστόσο όπως προκύπτει δεν έφεραν την αναμενόμενη «ακαδημαϊκή αναγέννηση».

Το «παράδοξο»

Η έρευνα, η μεγαλύτερη του είδους, με επικεφαλής τον Τόμας Ντι του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ και του Μπράιαν Τζέικομπ του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, εξέτασε δεδομένα από περισσότερα από 40.000 σχολεία στις ΗΠΑ κατά την περίοδο 2019-2026 και βασίζεται και στα στοιχεία της εταιρίας «Yondr» που προμηθεύει τα σχολεία με κλειδωμένες θήκες. Τα ευρήματα είναι αποκαλυπτικά: Στα σχολεία που εφάρμοσαν αυστηρές πολιτικές, οι «ενοχλητικές» ειδοποιήσεις και η χρήση κινητών μειώθηκαν κατά 30%. Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι το ποσοστό των μαθητών που χρησιμοποιούσαν κρυφά το τηλέφωνο στην τάξη έπεσε από το 61% στο εντυπωσιακό 13%.

Ωστόσο, δεν είναι ανάλογη η εικόνα στις βαθμολογίες των εθνικών τεστ, καθώς σύμφωνα με τους ερευνητές, η επίδραση των απαγορεύσεων ήταν «σχεδόν μηδενική». Ενώ υπήρξαν κάποιες μικρές θετικές ενδείξεις στα μαθηματικά για τους μαθητές Λυκείου, στα Γυμνάσια παρατηρήθηκε ακόμη και μια ελαφρά πτώση. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η ακαδημαϊκή επίδοση είναι ένα πολυπαραγοντικό ζήτημα που δεν λύνεται απλώς με την αφαίρεση μιας συσκευής. Οι μαθητές μπορεί να βρήκαν άλλους τρόπους να αποσπάται η προσοχή τους, όπως τα σχολικά laptop που χρησιμοποιούνται για τα πάντα στις σχολικές αίθουσες και πιθανότατα έχουν αντικαταστήσει τις παλμιαίες συσκευές, σημειώνει η έκθεση.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αν στόχος είναι η ακαδημαϊκή ανάκαμψη, η απαγόρευση των κινητών φαίνεται πως δεν είναι η λύση. Σε ό,τι αφορά πάντως την ψυχική υγεία που είναι και το επίδικο των αρμοδίων, φαίνεται πως υπάρχουν αποτελέσματα, αφού η ευεξία των μαθητών βελτιώθηκε. Μετά από τρία χρόνια εφαρμογής, οι μαθητές ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα άγχους και οι δάσκαλοι περιέγραφαν ένα «πιο ήρεμο και εστιασμένο» σχολικό περιβάλλον. Ο σχολικός εκφοβισμός ωστόσο, δεν εξαφανίστηκε. Παρότι η χρήση κινητών εντός σχολείου περιορίστηκε, οι μαθητές δήλωσαν ότι ο διαδικτυακός εκφοβισμός συνεχίζεται με την ίδια ένταση εκτός σχολικού ωραρίου ή μέσω άλλων συσκευών.

Προσωρινή αύξηση πειθαρχικών παραπτωμάτων

Οι επιδόσεις μπορεί να μη βελτιώθηκαν, ωστόσο οι εντάσεις ειδικά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της απαγόρευσης αποτυπώνονται στους αριθμούς. Τα σχολεία είδαν μια αύξηση των πειθαρχικών παραπτωμάτων και των αποβολών κατά περίπου 16%. Η αντίσταση των μαθητών στην «αποτοξίνωση» από την οθόνη δημιούργησε εντάσεις στους διαδρόμους και τις τάξεις, καθώς η επιβολή του μέτρου απαιτούσε συνεχή αστυνόμευση από το προσωπικό. Παρόλα αυτά, το φαινόμενο αυτό αποδείχθηκε προσωρινό. Μετά τον πρώτο χρόνο, τα πειθαρχικά προβλήματα υποχώρησαν στα προηγούμενα επίπεδα, καθώς οι μαθητές άρχισαν να προσαρμόζονται στη νέα κανονικότητα.

Προειδοποίηση

Ο Μπράιαν Τζέικομπ προειδοποίησε ότι θα ήταν λάθος να γίνει άρση των απαγορεύσεων επειδή εκτοξεύτηκαν οι βαθμολογίες. «Υπάρχει μια μακρά ιστορία εφήμερων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων που εμφανίζονται και εξαφανίζονται», αναφέρει. Η μελέτη υποδηλώνει ότι το πραγματικό όφελος των «σχολείων χωρίς κινητά» ίσως δεν κρύβεται στους αριθμούς των τεστ, αλλά στην αποκατάσταση της ανθρώπινης επαφής και της ψυχικής ισορροπίας των εφήβων. Καθώς όλο και περισσότερες πολιτείες στις ΗΠΑ, αλλά και χώρες στην Ευρώπη εξετάζουν και υιοθετούν καθολικές απαγορεύσεις κινητών, η μελέτη εκλαμβάνεται ως οδικός χάρτης για τη ρεαλιστική επόμενη ημέρα στο τοπίο.