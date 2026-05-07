Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπουν τα ζώδια

ΚΡΙΟΣ: Νιώθετε την ανάγκη να απελευθερωθείτε από καθετί επιτηδευμένο. Ο συναισθηματισμός σας επεκτείνεται και στην επαγγελματική σας δράση, η οποία αποκτά μια πιο ευαίσθητη, σχεδόν καλλιτεχνική, χροιά. Η κοινωνική και επαγγελματική ζωή στο προσκήνιο.

ΤΑΥΡΟΣ: Θα τολμήσετε, εσείς οι συντηρητικοί, να ονειρευτείτε και να εκφραστείτε δημιουργικά. Θα κάνετε ένα ταξίδι που από καιρό προγραμματίζατε και θα έχετε μεγάλα οικονομικά κέρδη. Το ενδιαφέρον σας, δε, για τη φιλοσοφία αποτελεί επίσης μία πηγή εσόδων.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Παρουσιάζεστε κρυψίνοες, διαισθητικοί και με μεταφυσικά ενδιαφέροντα. Θα κερδίσετε αρκετά μέσω συνεταιρισμών και θα σας ευνοήσουν τα θαλασσινά ταξίδια. Εξαιρετικές οι συνθήκες για νέα ξεκινήματα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Επαφές και σχέσεις με άτομα που ταξιδεύουν είτε λόγω δουλειάς είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Είναι κατάλληλη μέρα να σχεδιάσετε τον γάμο σας και να ανανεώσετε τις σχέσεις σας. Ενα νέο πρόσωπο προκαλεί το ερωτικό σας ενδιαφέρον.

ΛΕΩΝ: Η ταλάντευση και η αναποφασιστικότητά σας μπορεί να στοιχίσουν αφενός την αποτυχία των επαγγελματικών σας σχεδίων, αφετέρου οικονομικά. Πολλή η δουλειά, είναι πιθανό να πάθετε υπερκόπωση αλλά και να παρουσιάσετε διάφορα ψυχοσωματικά.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Απολαύσεις που αναστατώνουν τις αισθήσεις, ξεχωριστές εμπειρίες που σας εισάγουν σε συνθήκες πιο περιπετειώδεις. Ενθουσιάζεστε με έναν έρωτα και γίνεστε πολύ θερμοί σε ζητήματα καρδιάς. Ρομαντικοί, ενθουσιώδεις, αναζητάτε τη σταθερότητα στα αισθηματικά σας.

ΖΥΓΟΣ: Κάποιοι οικογενειακοί δεσμοί, δυστυχώς, πρόκειται να χαλάσουν, εξαιτίας ενός κληρονομικού ζητήματος που απασχολεί τόσο εσάς όσο και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς σας. Και μπορεί να είστε καλοί διαιτητές, ωστόσο τα ζητήματα αυτά δημιουργούν έχθρες.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Δείχνετε την αγάπη σας προς τους συγγενείς σας. Ο,τι έχει να κάνει με τα αδέρφια σας είναι σημαντικό για σας. Επικοινωνιακά δραστήριοι σήμερα, νιώθετε μεγάλη έλξη για τα παράξενα πράγματα και τις ασυνήθιστες καταστάσεις.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Διακυμάνσεις στα οικονομικά σας. Η επιτυχία σας έχει σχέση με ασχολίες που απαιτούν σβελτάδα στη σκέψη και τις κινήσεις. Μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση των οικονομικών σας θα παίξουν οι γυναίκες.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Φιλόδοξοι, έξυπνοι, σχεδιάζετε τις επόμενες κινήσεις σας με μέθοδο και υπομονή. Θα υπάρξει αναγνώριση και φήμη, όχι όμως εις βάρος των συνεργατών σας. Να είστε προσεκτικοί με τα ερωτικά σας, κυρίως αν αυτά σχετίζονται με τον επαγγελματικό σας χώρο.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ελκεστε από ρομαντικές καταστάσεις και επηρεάζεστε στην καθημερινότητά σας από τα έντονα συναισθήματά σας. Θα πρέπει να προσέχετε, όμως, σε τι καταστάσεις πάτε να μπλέξετε, γιατί είναι πιθανό να «παραμυθιαστείτε» μόνοι σας για κάτι που δεν είναι αληθινό.

ΙΧΘΥΕΣ: Θα βρεθείτε με φίλους και γνωστούς και θα αποκτήσετε προοπτικές για κέρδη από τις συνεργασίες μαζί τους. Αν αποφασίσετε να μάθετε μια τέχνη ή ένα νέο αντικείμενο, σήμερα είναι η κατάλληλη μέρα. Αλλωστε, η συμμετοχή σας σε ομαδικές δραστηριότητες θα φέρει ικανοποίηση.