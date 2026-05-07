Η 23χρονη Μαρία, μιλώντας στο CRETA24, περιέγραψε με σπαρακτικό τρόπο τη στιγμή που αντίκρισε τον αδελφό της νεκρό, λίγα λεπτά μετά την επίθεση.

«Κατάλαβα ότι είχε γίνει κάτι κακό. Μας προσπερνούσαν περιπολικά με σειρήνες, είχε απίστευτη κίνηση. Κατέβηκα από το αμάξι, έτρεχα και δεν τον έβλεπα. Έτρεχα, έτρεχα και τον είδα κάτω. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι είχε γίνει… Λέω, από τροχαίο; Γιατί είδα το αμάξι χτυπημένο. Ήταν μες στα αίματα, ήταν ξαπλωμένος. Του φώναζα. Του έλεγα “Ρούλιο, σήκω”, δεν μου απαντούσε. Ήταν τόσος κόσμος εκεί και κανείς δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ήρθε το ασθενοφόρο, τον πήρε. Φτάσαμε στο νοσοκομείο και εκεί τον κατέβασαν σκεπασμένο. Και εκεί κατάλαβα ότι τελείωσαν όλα».

Όπως λέει, η οικογένεια φοβόταν ότι η κατάσταση θα οδηγούνταν σε τραγωδία. «Αργά ή γρήγορα το περιμέναμε. Δεν ξέραμε το πότε» σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι ο 54χρονος είχε επιτεθεί επανειλημμένα στον αδελφό της μετά το τροχαίο δυστύχημα του 2023.

Η ίδια κατήγγειλε ότι οι προσπάθειες για εξομάλυνση της κατάστασης απέτυχαν, καθώς -όπως υποστήριξε- υπήρχε συνεχής ένταση και απειλές: «Δεν υπήρχε καμία βοήθεια από κανέναν. Όσοι προσπαθούσαν να μπουν στη μέση να μας κάνουν σασμό, ήταν ανώφελο. Ήταν οργισμένοι, ήταν αποφασισμένοι. Μας παρακολουθούν, μας εκβιάζουν, μας απειλούν… Ήταν επόμενο».

Η Μαρία περιέγραψε ακόμη ένα περιστατικό, κατά το οποίο ο αδελφός της την κάλεσε έντρομος ζητώντας βοήθεια, λέγοντας πως είχε δεχθεί επίθεση στην Αμμουδάρα. Όπως υποστήριξε, παρότι ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οικογένεια δεν είχε ουσιαστική ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης.

«Εμείς δουλεύαμε μαζί με το μικιό (Νικήτα) στη δουλειά. Με πήρε τηλέφωνο από έναν άγνωστο αριθμό και μου φώναζε “Βοήθεια, μου επιτέθηκε!”. Δεν ήξερα τι να κάνω. Θόλωσα, δεν ήξερα τι να κάνω. Τον ρώτησα πού είναι και μου είπε “στην Αμμουδάρα”. Μας έστειλε η κοπέλα του το στίγμα του κινητού του και τρέξαμε εκεί. Είχαμε πάρει ωστόσο την αστυνομία. (…) Φύγανε με τον πατέρα μου, πήγανε στο τμήμα. Εκεί πιάστηκαν στα χέρια, γιατί δεν υπήρξε κανένας σεβασμός με τους αστυνομικούς, υπήρχε πάρα πολλή ένταση…».

Παράλληλα, εξέφρασε παράπονα για τη στάση των αστυνομικών αρχών, αναφέροντας ότι όταν επισκέφθηκαν το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου ενημερώθηκαν πως «την επόμενη φορά θα πάνε αυτόφωρο», λόγω της έντασης που επικράτησε:

«Πήγε ο μικρός (Νικήτας), έκανε δίωρη κατάθεση, μετά γύρισε μαζί μου. Έστειλαν αυτοί δύο μηχανές και ήταν έξω από τη δουλειά κάποιες ώρες, μέχρι τις 11 το βράδυ, και είχαμε και δύο μηχανές έξω από το σπίτι μας. Κάποια στιγμή μας ενημέρωσαν οι αστυνομικοί ότι φεύγουν, γιατί τον έπιασαν. Μέχρι εκεί. Περιμέναμε κάποια ενημέρωση, να μας πουν αν κρατείται, αν έχει περάσει αυτόφωρο… Τίποτα. Διαβάζαμε άρθρα, αλλά κανείς δεν μας είχε ενημερώσει για το τι είχε συμβεί».

Όπως λέει, η ίδια μαζί με τον αδελφό της επισκέφθηκαν τον διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου, όμως και εκεί η αντιμετώπιση δεν ήταν αυτή που περίμεναν: «Μας είπε ότι κανονικά θα έπρεπε να μας είχαν συλλάβει όλους και να μας πάνε στο αυτόφωρο, γιατί δεν ήταν ο τρόπος μας σωστός, επειδή φωνάζαμε και ξεσηκώσαμε ένα ολόκληρο τμήμα, και ότι την επόμενη φορά θα μας πάνε αυτόφωρο».

Η 23χρονη αναφέρθηκε εκτενώς και στο τροχαίο δυστύχημα του Οκτωβρίου του 2023, το οποίο -όπως λέει- αποτέλεσε την αφετηρία του εφιάλτη για την οικογένειά της: «Βλέπω μπροστά μου την πορεία του αμαξιού, λέω “σκοτώθηκαν”. Ήμουν η πρώτη που έφτασε στο σημείο. Αυτό που αντίκρισα δεν το άντεξα, έπεσα… Άνοιξα την πόρτα του οδηγού, έβγαλα τον αδερφό μου και φώναζα του Γιώργου…». Η Μαρία ανέφερε πως και ο αδελφός της νοσηλεύθηκε στο νοσοκομείο και λίγες ημέρες μετά έλαβε εξιτήριο. Όμως, ο 17χρονος συνοδηγός του μοιραίου οχήματος άφησε την τελευταία του πνοή. «Από εκεί και μετά ξεκίνησε το μαρτύριο», κατέληξε η Μαρία.