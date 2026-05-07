Οι «πράσινοι» έβαλαν βάσεις πρόκρισης με τις δύο νίκες που πέτυχαν στην Ισπανία και όλοι περίμεναν ότι στην έδρα τους θα έκαναν το 3-0, το βράδυ της Τετάρτης (6/5) όμως ηττήθηκαν και το σκορ έγινε 2-1.

Η σειρά, επομένως, συνεχίζεται με το παιχνίδι της Παρασκευής (8/5) και το Telecom Center Athens θα είναι ξανά κατάμεστο καθώς η ΚΑΕ ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν και στις εξέδρες θα βρίσκονται περισσότεροι από 19.000 φίλαθλοι (19.012 ήταν στο 3ο παιχνίδι).

«Το κάνατε ξεκάθαρο ακόμη μία φορά: Το σπίτι μας είναι έτοιμο για ακόμη μία μεγάλη μάχη. Τα εισιτήρια για το Game 4 των play off της Euroleague με αντίπαλο τη Βαλένθια εξαντλήθηκαν. Αποδείξατε για ακόμη μία φορά ότι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είναι η πιο ισχυρή δύναμη στην Ευρώπη. Μια νίκη ακόμη», ανέφερε το μήνυμα της ΚΑΕ στα social media.