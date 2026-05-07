Τα σκάγια «γαζωσαν» το καμπαναριό και έκοψαν το σχοινί της καμπάνας. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν ο ιερέας του ναού, Γεώργιος Περάκης, πήγε να χτυπήσει την καμπάνα την παραμονή της γιορτής του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.

Ο ιερέα ανέβηκε ο ίδιος στην κεραμοσκεπή προκειμένου να αποκαταστήσει τη ζημιά και στη συνέχεια προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Ο παληκαράς με το όπλο του έβαλε σημάδι την καμπάνα της εκκλησίας και το σχοινί που έκοψε….Εγώ σαν παπα Γιώργης του εύχομαι ποτέ να μην έρθουν σκάγια και βλήματα απο κανένα όπλο πάνω του….Να έρθει στον Άγιο να ζητήσει συγνώμη….

Και να ξέρεις ρε φίλε ότι αυτή η καμπάνα τον Μάιο του 1945 χτύπαγε τη λευτεριά από τους Γερμανούς….

Λευτερώσου και εσύ….Αυτό είναι μαγκιά».