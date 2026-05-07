Η ΔΟΕ είχε συστήσει τον αποκλεισμό των Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών και αξιωματούχων από εκδηλώσεις από το 2022 μετά την εισβολή στην Ουκρανία, για την οποία χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο η Λευκορωσία.

Οι περιορισμοί αποτελούν όμως πλέον παρελθόν, με τη ΔΟΕ να ανακοινώνει τα εξής: «Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΔΟΕ δεν συνιστά πλέον περιορισμούς στη συμμετοχή Λευκορώσων αθλητών, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων, σε αγώνες που διέπονται από Διεθνείς Ομοσπονδίες και διεθνείς διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων».

Οι αθλητές από τη Λευκορωσία μπορούν πλέον να αγωνίζονται ελεύθερα με τη δική τους σημαία και ύμνο, συμπεριλαμβανομένων των ομαδικών αθλημάτων. Μπορούν επίσης να συμμετάσχουν σε όλες τις προκριματικές διοργανώσεις που ξεκινούν αργότερα φέτος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Τόσο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 όσο και στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου το 2026, μόνο μια χούφτα Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών επιτράπηκε να αγωνιστούν, μόνο σε ατομικά αγωνίσματα και ως ουδέτεροι αθλητές χωρίς τη σημαία τους.

Η ΔΟΕ δήλωσε ότι η άρση των περιορισμών δεν θα ισχύει για τους Ρώσους αθλητές. Έχουν υπάρξει αυξημένες εικασίες ότι παρόμοια απόφαση θα μπορούσε να ληφθεί για τη Ρωσία τους επόμενους μήνες.

«Η κατάσταση που αφορά τη Ρωσική Ολυμπιακή Επιτροπή (ROC) είναι διαφορετική από αυτήν που αφορά την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή (NOC) της Λευκορωσίας. Η NOC της Λευκορωσίας είναι σε καλή κατάσταση και συμμορφώνεται με τον Ολυμπιακό Χάρτη», δήλωσε η ΔΟΕ.

Η Ολυμπιακή επιτροπή της Ρωσίας ανεστάλη τον Οκτώβριο του 2023 επειδή αναγνώρισε περιφερειακά Ολυμπιακά συμβούλια για τις ρωσικά κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας – Λουχάνσκ, Ντόνετσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια – μετά την εισβολή της Ρωσίας. Η ΔΟΕ δήλωσε τότε ότι αυτό είχε παραβιάσει τον Ολυμπιακό Χάρτη και την εδαφική ακεραιότητα της Ολυμπιακής Επιτροπής της Ουκρανίας.