Οι προτάσεις που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία περιλαμβάνουν αλλαγές σε 30 άρθρα, τα οποία έχουν βαρύνουσα σημασία για την πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου.

Η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, ο δημοσιονομικός «κόφτης», η κατάργηση των Προανακριτικών Επιτροπών, ο νέος τρόπος εκλογής των ανωτάτων δικαστικών, η αξιολόγηση και μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, η προστασία του περιβάλλοντος, η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μεταξύ των θεμάτων που θα τεθούν στη συζήτηση που ανοίγει.

Πρόκειται για μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας και την ίδια στιγμή για κάποιες «εκκρεμότητες» του παρελθόντος που πρέπει πλέον να αντιμετωπιστούν από μία σύγχρονη, λειτουργική δημοκρατία. Χωρίς φοβίες, σπάζοντας ταμπού δεκαετιών και με το βλέμμα στραμμένο στην Ελλάδα του 2030, η κυβερνώσα παράταξη έκανε το πρώτο βήμα για να μη χαθεί αυτή η ιστορική ευκαιρία για τον τόπο.

Η συζήτηση που έγινε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ. για το Σύνταγμα αλλά και για σειρά άλλων θεμάτων που απασχολούν την πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας, απέδειξε πως παραμένει μια ενωμένη παράταξη, με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Διαψεύδοντας τις Κασσάνδρες που προφήτευαν «καταιγίδες» και εξεγέρσεις. Ισως επειδή κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια.