Πρόκειται για μια διαδικασία που, πέρα από τον τεχνικό της χαρακτήρα, σηματοδοτεί την έναρξη του επόμενου μεγάλου κύκλου εξελίξεων στην κινητή τηλεφωνία, με ορίζοντα τα επόμενα 20 χρόνια.

Η διαβούλευση πραγματοποιήθηκε από τις 2 Φεβρουαρίου έως τις 7 Μαΐου 2026 και συγκέντρωσε τη συμμετοχή των βασικών παικτών της αγοράς, όπως ο ΟΤΕ, η Vodafone και η Nova. Ωστόσο, το στοιχείο που ξεχώρισε ήταν η παρουσία της ΔΕΗ μέσω της ΔΕΗ Fiber Grid, η οποία δίνει υπηρεσίες χονδρικής και η οποία για πρώτη φορά τοποθετείται επίσημα σε μια διαδικασία που αφορά άμεσα την κινητή τηλεφωνία.

Η συμμετοχή της ΔΕΗ στη διαβούλευση δεν θεωρείται μια απλή διαδικαστική κίνηση. Αντίθετα, ερμηνεύεται ως σαφής ένδειξη ότι ο ενεργειακός όμιλος εξετάζει σοβαρά την είσοδό του και στην κινητή τηλεφωνία, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά του πέρα από τις οπτικές ίνες και τη σταθερή συνδεσιμότητα, όπου ήδη έχει αναπτύξει ισχυρή παρουσία.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε συνέχεια μιας ευρύτερης στρατηγικής. Αποτελεί ουσιαστικά συνέχεια του Στρατηγικού Σχεδίου που περιλαμβάνει επενδύσεις 24 δισ. έως το 2030. Οπως είχε επισημάνει και ο CEO της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη με αναλυτές, οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν βασικό πυλώνα ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Υπό αυτό το πρίσμα, η συμμετοχή στη διαδικασία της ΕΕΤΤ επιβεβαιώνει ότι ο όμιλος περνά από τη φάση της διερεύνησης στη φάση της ενεργής τοποθέτησης.

Στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι η ΔΕΗ διαθέτει πλέον τα απαραίτητα εργαλεία -κεφαλαιακή ισχύ, υποδομές και τεχνογνωσία- ώστε να εξετάσει ακόμη και τη συμμετοχή στον επικείμενο διαγωνισμό για το φάσμα. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει στην εμφάνιση τέταρτου παρόχου κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, μεταβάλλοντας σημαντικά τις ισορροπίες και ανοίγοντας την πρόσβαση και σε άλλους καθώς προσφέρει υπηρεσίες χονδρικής.

Τα δικαιώματα χρήσης που θα προκηρυχθούν αφορούν περίοδο 20 ετών και συνοδεύονται από αυξημένες υποχρεώσεις ανάπτυξης και κάλυψης δικτύων. Στη ζώνη των 900 MHz προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών με ελάχιστη ταχύτητα 50 Mbps, ενώ στη ζώνη των 1800 MHz το αντίστοιχο όριο διαμορφώνεται στα 100 Mbps.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι στόχοι κάλυψης, καθώς οι πάροχοι θα πρέπει να εξυπηρετούν έως και το 99% του πληθυσμού και το 95% της χερσαίας έκτασης μέσα σε επτά χρόνια. Οι απαιτήσεις αυτές καθιστούν σαφές ότι ο διαγωνισμός δεν αφορά μόνο την απόκτηση φάσματος, αλλά συνεπάγεται σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές και δίκτυα νέας γενιάς.

Η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας έχει προσδιοριστεί στα 224,86 εκατ. ευρώ, ωστόσο η ενδεχόμενη είσοδος ενός νέου παίκτη, όπως η ΔΕΗ, θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά το τελικό τίμημα, εντείνοντας τον ανταγωνισμό ήδη από τη φάση της διαδικασίας.

Αναδιάταξη δυνάμεων

Η εξέλιξη αυτή δεν έρχεται σε κενό χρόνο. Αντίθετα, συμπίπτει με μια περίοδο έντονης κινητικότητας στην αγορά τηλεπικοινωνιών, όπου τα σενάρια για εξαγορές, συνεργασίες και στρατηγικές κινήσεις επανέρχονται στο προσκήνιο. Ο ΟΤΕ επιδιώκει να διατηρήσει την κυριαρχία του, επενδύοντας σε δίκτυα οπτικών ινών και ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών του, ενώ η Vodafone και η Nova συνεχίζουν να αναζητούν τρόπους ενίσχυσης της θέσης τους σε ένα ολοένα πιο απαιτητικό περιβάλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΕΗ εμφανίζεται ως ένας παίκτης με διαφορετικά χαρακτηριστικά, καθώς συνδυάζει ισχυρή κεφαλαιακή βάση με εκτεταμένο δίκτυο υποδομών. Η στρατηγική της μέχρι σήμερα εστιάζει κυρίως στη χονδρική αγορά και στις υποδομές, ωστόσο η πιθανή είσοδος στην κινητή θα σήμαινε μια σαφή μετάβαση σε πιο άμεσο ανταγωνισμό με τους υφιστάμενους παρόχους.

Το επόμενο βήμα

Η ολοκλήρωση της διαβούλευσης από την ΕΕΤΤ αποτελεί το πρώτο στάδιο μιας διαδικασίας που αναμένεται να κορυφωθεί τους επόμενους μήνες με την προκήρυξη του διαγωνισμού. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο ποιοι θα συμμετάσχουν και με ποιες στρατηγικές. Η ΔΕΗ, με τη στάση που τηρεί μέχρι στιγμής, έχει ήδη δώσει ένα πρώτο ισχυρό σήμα. Αν αυτό μεταφραστεί σε ενεργή συμμετοχή, η αγορά κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα ενδέχεται να περάσει σε μια νέα εποχή, με περισσότερους παίκτες, εντονότερο ανταγωνισμό και αυξημένες επενδύσεις σε υποδομές.