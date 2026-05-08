Μία ιδιαίτερα χιουμοριστική καλημέρα έστειλε ο γνωστός σκιτσογράφος μέσα από τη σελίδα του στο facebook. Με το εν λόγω σκίτσο σχολιάζει αυτούς που δε μένουν ποτέ ικανοποιημένοι λόγω εγωισμού και δεν μπορούν να αναγνωρίσουν και να απολαύσουν όλα όσα οι οικείοι τους κάνουν για αυτούς αλλά επιπλέον τους κατηγορούν για έλλειψη αγάπης.

Στο σκίτσο εμφανίζει το πουλί να παραπονιέται στο σύντροφό του και να τον αποκαλεί «παλιοεγωιστή» ενώ επιπλέον τον κατηγορεί ότι δεν ξέρει τι σημαίνει θυσία και δεν έχει κάνει καμία θυσία για αυτόν.»

Και όταν εμφανίζεται ο σύντροφος είναι ένα… ψάρι που εγκατέλειψε τη θάλασσα για τον παραπονιάρη!

Δείτε το σκίτσο

