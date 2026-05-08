Ο όμιλος Πληροφορικής, βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση ακόμη μιας συμφωνίας, ενώ στο pipeline βρίσκονται κι άλλες κινήσεις με στόχο την ανάπτυξη και σε αγορές πέρα από την Ευρώπη.

Η εταιρεία, με παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες και με το 60% των εσόδων της να προέρχεται από το εξωτερικό, επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω το διεθνές της αποτύπωμα, αξιοποιώντας ένα ώριμο pipeline εξαγορών και τη σταθερή ζήτηση για λύσεις χρηματοοικονομικού λογισμικού.

Στο επίκεντρο οι εξαγορές

Οι εξαγορές αποτελούν τον βασικό πυλώνα της στρατηγικής ανάπτυξης, με την Profile να έχει ήδη προχωρήσει σε τέσσερις κινήσεις τα τελευταία δύο χρόνια και να εξετάζει ενεργά νέες ευκαιρίες.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, υπάρχουν τρεις εταιρείες στη shortlist για πιθανή εξαγορά εντός του 2026, με μία από αυτές να βρίσκεται σε πιο προχωρημένο στάδιο αξιολόγησης, και τοποθετείται στην Κεντρική Ευρώπη.

Η προσέγγιση της εταιρείας παραμένει επιλεκτική, με έμφαση σε κινήσεις που προσφέρουν συμπληρωματικότητα υπηρεσιών και πρόσβαση σε νέες αγορές. Η στρατηγική δεν περιορίζεται στην αύξηση μεγέθους, αλλά εστιάζει στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, τόσο σε επίπεδο προϊόντων όσο και πελατολογίου.

Παράλληλα, η εταιρεία στρέφει το βλέμμα της και προς αγορές της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, τις οποίες αξιολογεί ως περιοχές με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για λύσεις fintech και τραπεζικού λογισμικού.

Η Profile κοιτάει και για ακόμη τουλάχιστον μια εξαγορά μέσα στο επόμενο διάστημα για εταιρεία που να… «μιλάει» κατά προτίμηση ισπανικά, καθώς η εταιρεία στοχεύει να αναπτύξει την παρουσία της και στην Κεντρική Αμερική. Μια αγορά που η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά πως έχει σημαντικά περιθώρια ανόδου εξαιτίας των αλλαγών που έρχονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά και του χαμηλότερου κόστους που προσφέρουν οι υπηρεσίες της.

Η γεωγραφική επέκταση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική διαφοροποίησης και ενίσχυσης της διεθνούς δραστηριότητας, με την εταιρεία να στοχεύει σε αγορές όπου υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για ψηφιακό μετασχηματισμό του χρηματοοικονομικού τομέα.

Οι πρόσφατες κινήσεις και οι συνέργειες

Οι τελευταίες εξαγορές αποτυπώνουν τη στρατηγική κατεύθυνση του ομίλου. Η απόκτηση της βρετανικής Contemi ενίσχυσε τη θέση της εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, προσφέροντας πρόσβαση σε λύσεις wealth management και back-office, οι οποίες ενσωματώνονται στην πλατφόρμα Axia.

Αντίστοιχα, η εξαγορά της Algosystems σηματοδοτεί την είσοδο της Profile στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών και ενισχύοντας την ποιότητα των εσόδων.

Οι συνέργειες από τις κινήσεις αυτές έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν, με τη διοίκηση να επισημαίνει ότι η ενσωμάτωση των εξαγοραζόμενων εταιρειών εξελίσσεται ομαλά και συμβάλλει στην κερδοφορία του ομίλου.

Νέα προϊόντα και τεχνολογική αιχμή

Παράλληλα με τις εξαγορές, η Profile συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, ενισχύοντας τη συνολική της πρόταση προς την αγορά.

Το Profile One λειτουργεί ως ενιαίο framework που ενοποιεί τα προϊόντα της εταιρείας, αξιοποιώντας τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, ενώ νέες λύσεις όπως το Sentevo Net και το Profile Properties επεκτείνουν τη δραστηριότητα σε τομείς όπως τα συνταξιοδοτικά προϊόντα και η διαχείριση ακινήτων.

Η ενσωμάτωση AI και η ανάπτυξη agentic συστημάτων αποτελούν βασικό στοιχείο της στρατηγικής, με στόχο τη δημιουργία πιο αυτόνομων και αποδοτικών λύσεων.

Ισχυρές επιδόσεις και επενδυτικό πλάνο

Το 2025 αποτέλεσε μία ακόμη ισχυρή χρονιά για την Profile, με τον κύκλο εργασιών να ανέρχεται σε 47,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 18,5%, ενώ τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 26,9%.

Η ρευστότητα παραμένει ισχυρή, με τα διαθέσιμα να φτάνουν τα 31,2 εκατ. ευρώ, παρέχοντας σημαντική ευελιξία για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Η εταιρεία υλοποιεί επενδυτικό πλάνο ύψους 100 εκατ. ευρώ έως το 2028, με στόχο την επίτευξη κύκλου εργασιών 130 εκατ. ευρώ, ενώ η πρόσθετη αξία από τις εξαγορές εκτιμάται ότι θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη των επόμενων ετών.

Προοπτικές και αποτίμηση

Η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη για τη συνέχεια, εκτιμώντας ότι η ζήτηση για λύσεις χρηματοοικονομικού λογισμικού θα παραμείνει ισχυρή, ενώ η εταιρεία είναι καλά τοποθετημένη για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργούνται.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η αποτίμηση της Profile παραμένει χαμηλότερη σε σχέση με αντίστοιχες ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου, γεγονός που αφήνει περιθώρια περαιτέρω ανόδου της μετοχής, καθώς δεν έχει αποτυπωθεί πλήρως η αξία των εξαγορών και των νέων πρωτοβουλιών.